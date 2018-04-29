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FETÖ'de evlilik By Lock'da

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyelerinin ByLock'taki yazışmalarını çözümlemeye devam ediyor.

29 Nisan 2018 Pazar 08:57
FETÖ'de evlilik By Lock'da

Mesajlardaki ayrıntılardan yola çıkan ekipler, örgüt içi evliliklerinin konuşulduğu ve planlandığı ByLock gruplarına ulaştı. Soruşturma kapsamında, FETÖ'nün "izdivaç" yapılanması sorumluları ve "izdivaç kataloglarında" yer aldıkları iddiasıyla 103 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

36 İLDE OPERASYON BAŞLATILDI

Harekete geçen ekipler, 36 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda, şüphelilerden 63'ünü gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 40 kişinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 08:57
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