0553 313 94 23

FETÖ'cünün eşi de kocasının yolunda!

FETÖ soruşturması kapsamında hüküm giyen FETÖ'cü istihbaratçı İbrahim Şimşek'in eşi Hacer Şimşek hakkında örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" ve "Kakao Talk" kullandığı iddiasıyla iddianame hazırlandı.

30 Ocak 2019 Çarşamba 14:16
FETÖ'cünün eşi de kocasının yolunda!

Cumhuriyet Savcısı Mustafa Öztürk tarafından hazırlanan 63 sayfalık iddianame, Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Şüpheli savunması, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nin ByLock sorgu raporu, ByLock tespit ve değerlendirme tutanakları, arama ve el koyma kararı, nüfus ve adli sicil kayıtlarının yer aldığı iddianamede, tutuklu sanık Şimşek hakkında, ''Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma'' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Örgütten talimat alıyor

Kriptolu haberleşme programlarına 'hacer1826' kullanıcı adıyla giriş yaptığının belirtildiği iddianamede Hacer Şimşek'in örgütten talimat aldığı, sosyal ilişkilerinde örgüt hiyerarşisi içerisinde tepeden tabana yönelik talimatlara uyduğu, örgüt faaliyetlerini desteklediği aktarılıyor.

Hacer Şimşek'in yargılanmasına 11 Şubat tarihinde başlanacak.

Şimşek, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 16 Kasım 2018 tarihinde gözaltına alınmış aynı gün çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı.

Öte yandan Şimşek'in eşi eski İstihbarat Şube Müdürü İbrahim Şimşek de cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç'in de arasında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi davasından 159 yıl 2 ay 25 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 14:16
  1. Kırklareli
  2. Mustafa Öztürk
  3. FETÖ
  4. ByLock
  5. İbrahim Şimşek
  6. Hacer Şimşek

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar
    1. Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar
    2. Sadakataşı’ndan Arakanlı Mültecilere..
    3. Türkiye Kupası'nda..
    4. Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor..
    5. Ümit Özdağ oralı bile olmadı: HDP’nin..
    6. "Öğrencilerimizin sınav sürecinde her..
    7. Bursaspor'da Atiker Konyaspor maçı..
    8. Meteksan Savunma'da bayrak değişimi
    9. Tekerlekli sandalye basketbolunda..
    10. "Reyting uğruna hekimlerin..
    11. İran'ın petrol dışı ihracatı ABD..
    12. Metin Akpınar'la ilgili yeni gelişme!
    13. "İnşallah Galatasaray'ı eleriz"
    14. Şenol Güneş transferi duyurdu: Her..
    15. Mülki İdare Amirleri Buluşması
    16. İdlib'deki rejim saldırıları
    17. Rusya ile İran arasında bir çatışma..
    18. "Turist sayısı ve gelirde bu yıl yüzde..
    19. "Pet şişe getirenlere kontör..
    20. FETÖ'den aranan çift 3 yıl sonra hücre..
    Babası Türkeş'in idamını istemişti... Tunç Soyer konuya dair ilk kez konuştu
    Babası Türkeş'in idamını istemişti... Tunç Soyer konuya dair ilk kez konuştu
    Anne-babaları uyardı, Hükümete çağrı yaptı! BTS tehlikesi ile "cinsiyetsiz toplum" projesi gerçeğe dönüşüyor
    Anne-babaları uyardı, Hükümete çağrı yaptı! BTS tehlikesi ile "cinsiyetsiz toplum" projesi gerçeğe dönüşüyor
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...

    Günün Karikatürü

    30 Ocak 2019
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!
    Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!