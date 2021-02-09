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Gündem FETÖ'cülükle Kemalizm arasında sıkışan Cumhuriyet'ten bomba itiraf! Can Dündar...
Gündem

FETÖ'cülükle Kemalizm arasında sıkışan Cumhuriyet'ten bomba itiraf! Can Dündar...

FETÖ'cülükle Kemalizm arasında sıkışıp kalan Cumhuriyet gazetesi, vatan haini FETÖ'cü Can Dündar'la ilgili yıllar sonra yaşanan pişmanlığı itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 14:10:00 -
FETÖ'cülükle Kemalizm arasında sıkışan Cumhuriyet'ten bomba itiraf! Can Dündar...

Vatan haini Can Dündar'ın da bir dönem Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı Cumhuriyet Gazetesi'nin Siyaset Kulisi köşesinde bugün Dündar'a büyük bir göndermede bulunuldu.

Bir zamanlar Can Dündar gibi vatan haininin eliyle devlete operasyon çeken ve provokasyona tüm hızıyla devam eden Cumhuriyet Gazetesi, 8 Şubat 2015 yılında genel yayın yönetmenliği görevine Can Dündar'ı getirmiş, Gazeteyi terör örgütü PKK'nın sesi haline getirip ve Atatürk çizgisinden çıkarmışlardı.

Öyle ki; Cumhuriyet gazetesinin muhabirleri Can Dündar döneminde Kandil'e giderek PKK'lı teröristlerin yere izmarit bile atmadığı yönünde haberler yapıyordu.

Devlet gizli bilgilerini sızdırmıştı

Kaçak vatan haini Can Dündar, Suriye'ye giden MİT TIR'larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin 'gizli belge ve bilgileri açıklamak' suçundan yargılandığı davada, 5 yıl 10 ay hapis cezası verilmişti.

Can Dündar, tarihler 6 Temmuz 2016'yı gösterirken gazetedeki görevinden istifa etti.

Daha önce de olmuştu!

Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı da, FETÖ'nün finosu Can Dündar'ı ifşa edip, gazeteyi Fetullah Gülen'in emrine nasıl soktuğunu yazmıştı. Kemalizm ile FETÖ arasında sıkışan Cumhuriyet Gazetesi'nden bir yeni itiraf daha geldi.

Can Dündar'ın troll gazeteciliğinden kurtulduk

Aradan yıllar geçti ve Cumhuriyet gazetesinden Can Dündar'a ağır bir gönderme yapıldı.

Cumhuriyet gazetesinin Siyaset Kulisi köşesinde Melih Altınok'a cevap verilirken dikkat çeken bir itirafta bulunuldu:  "Cumhuriyet gazetesi Can Dündar’ın troll gazeteciliğinden 7 Eylül 2018’de kurtulmuştur." denildi.

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