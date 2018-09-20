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FETÖ'cülerin hedefinde o komutan var! TSK İçindeki kriptoların korkulu rüyası

FETÖ’nün ‘köftesi’ lakaplı Levent Dündar’ı deşifre etmesiyle gündeme oturan FETÖMETRE’nin başarıları, bu sistemin kurucusu Tümamiral Cihat Yaycı’yı terör örgütü FETÖ’nün hedef tahtası haline getirdi.

20 Eylül 2018 Perşembe 11:26
FETÖ'cülerin hedefinde o komutan var! TSK İçindeki kriptoların korkulu rüyası

Bilimsel ölçütlerle oluşturulan FETÖMETRE kriterler matrisi, FETÖ’cülerin korkulu rüyası oldu. Sistem sayesinde bugüne kadar TSK’da deşifre edilen FETÖ’cü sayısı, 4 bin 500’ü Deniz Kuvvetleri personeli olmak üzere 16 bine ulaştı. FETÖ/PDY iltisakı ve irtibatı nedeniyle kamu görevinden çıkartılmış Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin vermiş olduğu yaklaşık 95 bin sicil kaydı incelenerek sicil tahlili yapıldı. 700 bin personel yakını incelenerek, yaklaşık 2 bin personelin kamu görevinden çıkarılmış yakını tespit edildi. FETÖMETRE sayesinde sadece askeri personel değil, aynı zamanda bu personele abilik yapan 650 civarında sivil mahrem imam da deşifre edildi. Sistemin objektifliği ve güvenilirliği, Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturmalarıyla da ortaya koyuldu. Deniz Kuvvetleri personelinden ankesörlü/kontörlü telefon aramaları nedeniyle haklarında adli makamlarca işlem yapılanların yüzde 96’sını FETÖMETRE vasıtasıyla önceden tespit edilerek ihraç edilmiş veya pasif göreve atanmışlar oluşturdu.

KAMUDA YAYGINLAŞTI, FETÖ PANİKLEDİ

Yeni Şafak'ta Kıymet Sezer'in haberine göre; Kendisi de aynı zamanda bir FETÖ mağduru olan Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı tarafından geliştirilen sistem, bu başarısıyla TSK’daki diğer kuvvetler ile kamu kurumlarına da örnek oldu. Yakalanan başarı ve kripto örgüt mensuplarına gizlenme imkanı tanımadığının son Emniyet operasyonlarıyla da ortaya çıkması üzerine FETÖMETRE’nin diğer kurumlara da yaygınlaşması için talepler arttı. Bu durum da halen kriptolarını korumaya çalışan örgütü panikletti.

Terörist örgüt üyeleri gerek sosyal medya gerekse yurt dışı mülakat, yazı ve röportajlarında FETÖMETRE ve Yaycı’yı hedef alan karalama kampanyası başlattı. FETÖMETRE kriterlerine, “Engelli çocuğu olmak”, “Çocuklarının iki isimli olması” gibi yalanlar eklendi. Sosyal medya üzerinden başlatılan bu manipülasyon dalgasına, başta Adem Yavuzarslan ve Cafer Topkaya olmak üzere çok sayıda firari FETÖ tetikçisi de yurt dışı uzantılı sözde internet haber kanallarında sistem antidemokratik bir fişleme uygulaması olarak yansıtan ve karalayan değerlendirme ve yazılara imza attılar.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 11:26
  1. Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı
  2. fetömetre
  3. kripto FETÖ'cüler
  4. FETÖ'cülerin hedefineki komutan
  5. FETÖ üyeleri

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