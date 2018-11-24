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FETÖ'cüleri lüks yatla yurt dışına kaçırıyorlardı! Çete çökertildi

FETÖ'cü hainleri Balıkesir'den lüks bir yatla Yunanistan'a götüren çeteden 3 kişi yakalandı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 08:30
FETÖ'cüleri lüks yatla yurt dışına kaçırıyorlardı! Çete çökertildi

Şüphelilerin İstanbul’dan Çeşme Limanı’na bağlamak üzere teslim aldıkları lüks yat ile Ayvalık’ta bulunan yat limanına giriş yaparak şüpheli bir kadını yata bindirdikten sonra 24 Ekim 2018 tarihinde Sakız Adası’na götürdükleri belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 20.11.2018 tarihinde bir operasyon başlatarak, olayla bağlantılı oldukları tespit edilen üç kişiyi gözaltına aldı.

FETÖ ile irtibatlı çıktı

Operasyonda ele geçirilen şüphelilerden M.Ç.’nin İzmir’de oturduğu ve FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı olduğu, örgüt talimatı ile 2014 yılı başlarında Bank Asya’ya yüklü miktarda para yatırdığı ve bu zamana kadar FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmaktan hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı, Sakız Adası’na götürülen şüpheli kadını İzmir‘den 35 plakalı aracı ile Ayvalık Limanı’na getirdiği belirlendi.

15 Temmuz öncesi ve sonrası Kanada'ya gittiler

Şüphelinin FETÖ/PDY şüphelisi N.K. olduğu, eşi C.K. ile üç oğlunu 15 Temmuz öncesi ve sonrasında yurt dışına çıkarak Kanada’ye gittikleri, şüpheli kadının da Sakız Adası’ndan Kanada’ya geçtiği öğrenildi. Şüpheli M.Ç.’nin Sakız Adası’nda yakalanan yat kaptanları ile birlikte daha öncede Ağustos 2018’de eşi FETÖ/PDY silahlı terör örgütü şüphelisi İzmir’de aranan V.E. olan ve ABD’de bulunan FETÖ şüphelisi B.E. isimli kadını Çeşme ilçesinden lüks bir yat ile Sakız Adası’na kaçırdıkları ve buradan da ABD’ye gittikleri belirlendi.

Organizatör Kanada'dan

Bu olayları organize eden kişinin de Kanada’da bulunan FETÖ/PDY şüphelisi olduğu ve İzmir’de arandığı tespit edilen S.Ö. isimli şüphelinin olduğu, yapılan sorgu ve çalışmalardan tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığına çıkartılan şüphelilerden E.Ö. ve F.İ. adli kontrol şartı ile serbest kalırken, şüpheli M.Ç. ise mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 08:30
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