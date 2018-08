FETÖ’cüleri besliyor papazı istiyor

Din adamı kisvesiyle yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunurken suçüstü enselenen Rahip Brunson’un iadesi için ahlaksız tekliflerde bulunan, Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’yı iftira dolu ithamlar eşliğinde düzmece bir mahkemede yargılayarak 2 yıl 8 ay gibi skandal bir ceza veren ABD yönetimi, yüzlerce vatandaşımızın kanını ellerinde bulunduran FETÖ’cü hainleri ise topraklarında barındırıyor.

İADE TALEPLERİNE KULAK TIKIYOR

Pensilvanya, New Jersey, Virginia, Teksas, San Francisco ve New York eyaletlerini adeta yurt edinen FETÖ’cü hainlerle ilgili hiçbir harekete geçmeyen ABD yönetimi Türkiye’nin iade taleplerine ise kulaklarını tıkıyor. FETÖ’nün elebaşı Fetullah Gülen ABD’nin Pensilvanya eyaletinde 400 dönüm üzerine kurulu devasa bir malikanede yaşıyor. Örgütün iki numaralı ismi Cevdet Türkyolu da Pensilvanya’da lüks bir villada yaşıyor. Türkyolu’nun ayrıca ABD’nin Florida eyaletinde de 7 lüks konutu bulunuyor. 15 Temmuz darbe girişiminin bir numaralı ismi Adil Öksüz’ün karısı Aynur Öksüz New Jersey eyaletinde ikamet ediyor. Aynur Öksüz'ün yaşadığı üç katlı evin bulunduğu Ridgefield semti, New Jersey eyaletinin lüks ve güvenli bölgelerinden biri olarak biliniyor. Özel garajı ve bahçesi olan yaklaşık 550 bin dolar değerindeki evin önünde 3-4 ayrı lüks araç da bulunuyor. Adil Öksüz’ün kardeşi Kemal Öksüz’de Virginia eyaletinin Arlington şehrinde 1.7 milyon dolarlık müstakil bir evde yaşıyor. 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın şüpheli ölümünün bir numaralı sanığı eski Tabip Binbaşı Mustafa Sarsılmaz da ABD’nin Virginia eyaletinde lüks içinde yaşıyor.

ADETA KOL KANAT GERİYOR

17/25 Aralık sürecinde FETÖ’nün propaganda merkezi görevini yürüten ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı da ABD’nin New Jersey eyaletinde lüks içinde bir hayat sürüyor. Sık sık alışveriş merkezlerinde görüntülenen Dumanlı gününü gün ediyor. Örgütün medya ayağını önemli isimlerinden olan Emre Uslu, Virginia eyaletinde 400 bin dolarlık müstakil bir evde yaşıyor. Örgütün bir başka medya siması Tuncay Opçin de Teksas eyaletine bağlı Houston yakınlarındaki Sugar Land kentinde lüks bir hayat yaşıyor. "Fuat Avni" hesabının yöneticisi firari Aydoğan Vatandaş'ı ABD'nin New Jersey eyaletinde ikamet ediyor.

HAİNLERE LÜKS İÇİNDE BİR YAŞAM SUNUYOR

“Kozmik Oda” kumpasının firari ismi eski emniyet amiri Ahmet Sait Yayla, Virginia’nın en lüks kentlerinden olan Fairfax’da dubleks bir evde yaşıyor. FETÖ’nün finansörlerinden Bayrock Stone şirketinin Burak Yeneroğlu da 400 bin dolarlık bir evde ikamet ediyor. Örgütün bir diğer finansörü Abdulhadi Yıldırım da New Jersey eyaletinin Ridgefield kentinde 550 bin dolar değerindeki bir evde yaşıyor. Evin önünde üç farklı lüks araç bulunuyor. FETÖ adına lobi faaliyetleri yürüten Cemil Teber de Teksas’ta 200 bin dolarlık evde yaşarken, Faruk Taban da Virginia eyaletinde 470 bin dolarlık evde yaşıyor.