FETÖ'cülere sadece bakmakla yetinmişti! İşte Sadullah Ergin'in ihanet belgesi!
2011'de Yargıtay'a 160, Danıştay'a 51 üye seçildiğinde, hemen tamamının FETÖ'cülerden belirlenmesine dönemin Adalet Bakanı olarak sessiz kalan Sadullah Ergin, şimdi de Gezi'ci vandallardan şikayetçi olmadığını söyleyerek, ihanetine bir ilave daha yaptı.
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Adalet eski Bakanı Sadullah Ergin, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile birlikte Gezi'ci vandallardan şikayetçi olmadığını bildirdi.
İhanetine bir yenisini daha ekledi
2011 yılında dönemin Adalet Bakanı iken, Yargıtay'a 160, Danıştay'a 51 üye seçildiğinde, hemen hepsinin FETÖ'cülerden belirlenmesine bakmaktan başka hiçbir şey yapmayan Sadullah Ergin, Gezi'ci vandallardan şikayetçi, olmadığını açıklayarak ihanetine bir yenisini daha ekledi.
İşte Sadullah Ergin'in ihanet belgesi!