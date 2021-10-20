FETÖ’cülere karşı Erdoğan’ı böyle desteklediler

MÜNÜBE YILMAZ

FETÖ’cülere destek veren sözde Müslüman konseyinin Cumurbaşkanı Erdoğan’a yaptığı küstah çağrıyı kınayan MüslimNews, “Hangi Erdoğan ? Sadece ülkesi için değil, tüm dünya Müslümanları için mücadele eden haksızlığa karşı çıkan Erdoğan’a mı bunları söylüyorsunuz?” diyerek cumhurbaşkanına destek verdi.

MURIC denilen FETÖ destekli sözde Müslüman konseyinin Erdoğan hakkındaki açıklamalarının tamamen yalan ve iftira olduğunu vurgulayan MüslimNews, “Erdoğan Filistin’den Keşmir’e, Myanmar’dan Doğu Türkistan’a, dünya üzerinde zulüm gören tüm Müslümanlar için yıllardır mücadele ediyor. Bunu sadece ülkesinde degil, aynı zamanda BM gibi uluslararası platformlarda da çekinmeden dile getiriyor” ifadesinde bulundu.

MURIC'in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masum insanlara zulmettiği ile ilgili ifadelerine cevap veren MüslimNews “Hangi Erdoğan hakkınsa bu suçlamayı yapıyorlar? Bu insanlar ya Erdoğan’ın nasıl ümmet sevdalısı bir lider olduğunu bilmiyorlar, ya da açıklamalarının ardında farklı br sebep var” diyerek, FETO’nun kalkıştığı darbe girişimini hatırlattı.

“MÜRİÇ arkasında durduğu terör örgütünün ve liderinin kim olduğunu iyi biliyor mu?” sorusunu yönelten MüslimNews, MURIC’in masum diyerek savunduğu insanların 15 Temmuz 2016’da Türkiye’de yüzlerce insanı gözlerini kırpmadan katlettiklerini aktardı.

MURIC'in FETÖ’yü aklama çabalarını, Nijerya Başkanı Buhari'nin IPOB üyelerine zulmettiğini iddia ederek İsrail ile Birleşmiş Milletler'e mektup yazarak şikayet eden Biafra Yerli Halkı'nın (İPOB) yasaklanmış lideri Nnamdi Kanu’nun tepkisine benzeten MüslimNews, “MURIC, Başkan Buhari'nin gerçekten de IPOB üyelerine, yani İgbolara zulmettiğini söyleyebilir mi? MURIC'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterdiği bu çifte standart ikiyüzlü bir bahane değil mi?” sözleri ile MURIC’i eleştirdi.