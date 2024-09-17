  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem FETÖ'cülere ağır darbe:19 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Gündem

FETÖ'cülere ağır darbe:19 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Yeniakit Publisher
2024-09-17 09:18:00 -
FETÖ'cülere ağır darbe:19 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

FETÖ'cülere karşı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Ankara merkezli FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Emniyet Genel Müdürlüğü yapılanmasına yönelik 36 ve Bylock kullandıkları tespit edilen 5 kişi olmak üzere toplam 41 şüphelinin Ankara merkezli 19 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. Şüphelilerden 29'u gözaltına alındı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Emniyet Genel Müdürlüğünü hedef alarak içerisinde yuvalanma, eleman kazanma, Emniyet personelini örgütün kendi içerisinde oluşturduğu sisteme göre kodlama ve kazanılan elemanların örgütsel bağlılık durumlarını takip ederek kaydetme faaliyetleri doğrultusunda, örgüt tarafından ‘mahrem imam’ olarak görevlendirilen, 6’sı halen çeşitli kamu kurum veya kuruluşlarında aktif olarak çalışan kamu personeli olmak üzere ‘Emniyet Mahrem Sorumlusu’ 36, HTS analiz çalışmaları ile içerik çözümleme çalışmaları sonucu düzenlenen raporlara göre başkaları adına kayıtlı GSM hatları üzerinden FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme aracı olan Bylock kullandıkları tespit edilen 5 olmak üzere toplam 41 şüphelinin 17 Eylül 2024 tarihinden itibaren Ankara merkezli 19 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.


Şu ana kadar şüphelilerin 29’u yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

Gardırop Fetö'cüleri
Gardırop Fetö'cüleri

Gündem

Gardırop Fetö'cüleri

Himmetlerden komisyon alan abiler… Yolumuz hatalı! Yeğen konuştukça FETÖ’cüler çıldırıyor
Himmetlerden komisyon alan abiler… Yolumuz hatalı! Yeğen konuştukça FETÖ’cüler çıldırıyor

Gündem

Himmetlerden komisyon alan abiler… Yolumuz hatalı! Yeğen konuştukça FETÖ’cüler çıldırıyor

FETÖ’cüler saldırıya geçti! Laiklik çağrısıyla o komutanlar hedefte
FETÖ’cüler saldırıya geçti! Laiklik çağrısıyla o komutanlar hedefte

Gündem

FETÖ’cüler saldırıya geçti! Laiklik çağrısıyla o komutanlar hedefte


İHA
6
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

zonguldak

bitmedimi bunlar hala.

Bir söz yeter

Ne pislik bir terör örgütüymüş. Yakala yakala bitmiyor. Bu kadar katil oldukları, vatan haini olduğu anlaşıldığı halde hala bu sapık fetö nün peşinde gidenler ıslah olmayacaksa Allahu Teala tez cezalarını versin. Allahümme Amiin
TÜM YORUMLARA GİT ( 6 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23