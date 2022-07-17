FETÖ'cülerden o ünlü isme ölüm tehdidi! "Çırpınarak gebereceksin" deyip...
Çeşitli canlı yayınlara katılan Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, 15 Temmuz'un ardından helikopterle Yunanistan'a kaçan FETÖ'cüleri hatırlatarak, 15 Temmuz'a "tiyatro" diyenlerin FETÖ ile bağlantılı olduğunu belirtmişti. Bu açıklamaları sonrası çok sayıda FETÖ hesabı Yaycı'yı hedef aldı.
15 Temmuz kanlı darbe girişiminin üzerinden tam 6 yıl geçmesine rağmen hâlâ tartışmalar sürüyor.
Çeşitli canlı yayınlara katılan Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, 15 Temmuz'un ardından helikopterle Yunanistan'a kaçan FETÖ'cüleri hatırlatarak, 15 Temmuz'a "tiyatro" diyenlerin FETÖ ile bağlantılı olduğunu belirtmişti.
Bu açıklamaları sonrası çok sayıda FETÖ hesabı Yaycı'yı hedef aldı. İşte o hesaplardan birinden paylaşılan tehdit mesajı: