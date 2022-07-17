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Gündem FETÖ'cülerden o ünlü isme ölüm tehdidi! "Çırpınarak gebereceksin" deyip...
Gündem

FETÖ'cülerden o ünlü isme ölüm tehdidi! "Çırpınarak gebereceksin" deyip...

Çeşitli canlı yayınlara katılan Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, 15 Temmuz'un ardından helikopterle Yunanistan'a kaçan FETÖ'cüleri hatırlatarak, 15 Temmuz'a "tiyatro" diyenlerin FETÖ ile bağlantılı olduğunu belirtmişti. Bu açıklamaları sonrası çok sayıda FETÖ hesabı Yaycı'yı hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-17 12:08:00 -
FETÖ'cülerden o ünlü isme ölüm tehdidi! "Çırpınarak gebereceksin" deyip...

15 Temmuz kanlı darbe girişiminin üzerinden tam 6 yıl geçmesine rağmen hâlâ tartışmalar sürüyor.

Çeşitli canlı yayınlara katılan Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, 15 Temmuz'un ardından helikopterle Yunanistan'a kaçan FETÖ'cüleri hatırlatarak, 15 Temmuz'a "tiyatro" diyenlerin FETÖ ile bağlantılı olduğunu belirtmişti.

Bu açıklamaları sonrası çok sayıda FETÖ hesabı Yaycı'yı hedef aldı. İşte o hesaplardan birinden paylaşılan tehdit mesajı:

 

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Yorumlar

omer

15 temmuza Tiyatro diyenleri Allah kahretsin...Pkk ve feto aynen terör.251 şehitimiz ve çok sayıda gazilerimiz var gardaş.

Bozok

Kanı bozuk amerikaya avrupaya kaçan senin gibi hainlerdir.
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