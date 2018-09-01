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FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Balıkesir'de FETÖ şüphelisi 4 kişi ile 2 çocuğu, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken yakalandı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 02:58
FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre. Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin Ayvalık Sarımsaklı Çıplak Ada mevkisinde devriye görevi yaptığı sırada, fiber tekneyle Midilli Adası'na kaçma girişiminde bulunan ve içinde 6 Türk vatandaşının olduğu teknenin battığını tespit etti.

Ekipler, 2'si çocuk 6 kişiyi yakalayarak karaya çıkardı. Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan kimlik tespiti ve GBT sorgusu neticesinde 4 şüphelinin, FETÖ\PDY üyesi olduğu, Bursa'da haklarında adli işlem yapıldığı ve Midilli Adası'na kaçmak için organize hareket ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ise 13 bin avro ve 5 bin 350 dolar ele geçirildi.

Polis ekipleri, FETÖ/PDY üyelerini yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçırmaya çalışan kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Açıklamada, ayrıca 4 şüphelinin FETÖ davalarında aranan, uzun süredir aileleriyle birlikte saklanan ve görevlerinden ihraç edilmiş öğretmen oldukları belirtildi.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 02:58
  1. Bursa
  2. Balıkesir
  3. fetö
  4. ayvalık

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