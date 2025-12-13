FETÖ'cüler o ilde enselendi
6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ'cü F.N.Ç. ve B.T adlı 2 şüpheli Hatay'da yakalandı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörle mücadeleye yönelik yapılan operasyon yaptı.
Operasyonda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan F.N.Ç. ve B.T adlı 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
