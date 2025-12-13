  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem FETÖ'cüler o ilde enselendi
Gündem

FETÖ'cüler o ilde enselendi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
FETÖ'cüler o ilde enselendi

6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ'cü F.N.Ç. ve B.T adlı 2 şüpheli Hatay'da yakalandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörle mücadeleye yönelik yapılan operasyon yaptı.

Operasyonda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan F.N.Ç. ve B.T adlı 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Ruşen Çakır, başına 8 milyon TL ödül konan FETÖ'cü ismi konuk etti!
Ruşen Çakır, başına 8 milyon TL ödül konan FETÖ'cü ismi konuk etti!

Medya

Ruşen Çakır, başına 8 milyon TL ödül konan FETÖ'cü ismi konuk etti!

FETÖ'nün Atatürkçü taklidi yapan İhanet trolleri! Amaç hükümeti devirmek! İşte o sosyal medya hesapları… Bir bir açıklıyoruz
FETÖ'nün Atatürkçü taklidi yapan İhanet trolleri! Amaç hükümeti devirmek! İşte o sosyal medya hesapları… Bir bir açıklıyoruz

Gündem

FETÖ'nün Atatürkçü taklidi yapan İhanet trolleri! Amaç hükümeti devirmek! İşte o sosyal medya hesapları… Bir bir açıklıyoruz

FETÖ finans yapılanmasına yeni darbe: Para transfer zinciri deşifre oldu! Şüpheli 13 isim için gözaltı kararı
FETÖ finans yapılanmasına yeni darbe: Para transfer zinciri deşifre oldu! Şüpheli 13 isim için gözaltı kararı

Gündem

FETÖ finans yapılanmasına yeni darbe: Para transfer zinciri deşifre oldu! Şüpheli 13 isim için gözaltı kararı

FETÖ’cü Elif Shafak İngiltere Kraliyet Edebiyat Derneği başkanı olarak atandı
FETÖ’cü Elif Shafak İngiltere Kraliyet Edebiyat Derneği başkanı olarak atandı

Gündem

FETÖ’cü Elif Shafak İngiltere Kraliyet Edebiyat Derneği başkanı olarak atandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23