Spor Beşiktaş’ta Rafa Silva gelişmesi
Spor

Beşiktaş’ta Rafa Silva gelişmesi

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:
Beşiktaş’ta Rafa Silva gelişmesi

Beşiktaş'ta Rafa Silva için sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların açıkladığı Trabzonspor maçı kamp kadrosunda Portekizli yıldız yer almadı. İşte ayrıntılar..

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar, zorlu maç öncesi Rafa Silva hakkında kararını verdi.

Beşiktaş'ın zorlu deplasman için açıkladığı kamp kadrosunda yıldız futbolcuya yer verilmedi.

Takımla antrenmanlara geçtiğimiz hafta başlayan Rafa Silva, Gaziantep FK maçının kadrosuna da dahil edilmemişti.

İşte Beşiktaş'ın Trabzonspor deplasmanı için maç kadrosu:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Gabriel Paulista, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Necip Uysal, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, David Jurasek, Devrim Şahin, Emirhan Topçu.

