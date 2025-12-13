Sultan Süleyman döneminde açılmıştı: Yeniden hayat buluyor!

ADIYAMAN'DA DA DARÜŞŞİFA BENZERİ BİR MERKEZ YAPILDI Prof. Dr. Arkan, İPAM'ın deprem bölgesinde yaptıkları projelerle ilişkin şunları kaydetti: "Şu zamana gelinceye kadar en yakın olan 6 Şubat büyük depremimiz oldu. Ondan önce de Elazığ depremimiz olmuştu. Buradaki doktor öğrencilerimiz sahaya giderek, deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza deprem travmaları, acıyla, yasla baş etme, ölüm kaybı gibi konularla ilgili terapi verdi. Son 6 Şubat depreminde ise biz 4 paydaşla beraber Adıyaman'da psikoterapi merkezi kurduk, aynı Darüşşifa'ya benzer. Öğrencilerimiz orada 8 ay boyunca hizmet etti ve hala da devam ediyor. Öğrencilerimiz doktora çalışmalarına dönmek zorunda olduğu için geri geldiğinde biz online olarak o yarıda kalan terapileri de tedavileri de tamamladık. Bunu da İbn Haldun Üniversitesinin bir sorumluluğu, bu ülkeye karşı bir vazifesi olarak görüyoruz. Rabbim böyle acılar yaşatmasın. Biz elimizden geleni her türlü yapacağız."