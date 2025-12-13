Sultan Süleyman döneminde açılmıştı: Yeniden hayat buluyor!

  • İSTANBUL
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sultan Süleyman döneminde açılan tarihi Süleymaniye Darüşşifası modern psikoterapi hizmetleriyle bugün yeniden açılacak.

İbn Haldun Üniversitesi, 2018'de kurulan Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İPAM) bünyesinde geliştirdiği hizmetleri, tarihi Süleymaniye Darüşşifası'nın ruhuna uygun şekilde genişleterek, "Darüşşifa Psikoterapi Merkezi"ni hizmete açıyor. Darüşşifa, Kanuni Sultan Süleyman döneminde inşa edilmiş ve dönemin modern yöntemlerle ruh sağlığı hastalığını tedavilerinde öncü bir yer olmuştu. Darüşşifa, bugün yeniden ruh buluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan ve TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı av. Hatice Akıncı Yılmaz'ın katılımlarıyla merkezin resmi açılışı bugün gerçekleştirilecek.

OSMANLI'NIN KADİM ŞİFA ANLAYIŞI İLE YENİDEN AÇILIYOR Merkezde, bireylerin, ailelerin ve toplumun ruh sağlığını güçlendirmeyi amaçlayan modern psikoterapi uygulamaları, Osmanlı tıp geleneğinin kadim şifa anlayışıyla bir araya getirilecek.

İstanbul'da, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Mimar Sinan tarafından inşa edilen, 1556 yılında faaliyet göstermeye başlayan Darüşşifa, dönemin modern yöntemleriyle ruh sağlığı hastalarına tedavi sunan öncü bir kurum olma özelliği taşırken tıp tarihinin mihenk taşlarından kabul ediliyor. İPAM'ın uzman kadrosunca terapilerin yürütüleceği "Darüşşifa Psikoterapi Merkezi"nde, bireysel terapi, çift ve aile terapisi, oyun terapisi ve grup terapisi gibi çeşitli psikolojik danışmanlık hizmetleri sunulurken erişilebilirliği artırmak amacıyla çevrim içi terapi de sistemde yer alacak.

HALKA AÇIK SEMİNERLER OLACAK Aynı zamanda ruh sağlığı profesyonelleri için eğitim programları ve süpervizyon süreçleri yürütülecek, psikoloji alanında bilimsel araştırma ile makaleler de üretilerek, toplumun ruh sağlığına yönelik farkındalığı artırmak amacıyla halka açık seminerler düzenlenecek.

Darüşşifa Psikoterapi Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katılacağı, İbn Haldun Üniversitesi Süleymaniye Yerleşkesi Darüşşifa'da 13 Aralık'ta düzenlenecek törenle hizmete açılacak. Darüşşifa'da psikoloji ve sosyoloji çalışmaları da yürütülecek İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Darüşşifa'nın bir psikoloji terapi merkezi olduğunu, geçmiş dönemde de hastalıkların tedavisinde faaliyet gösterdiğini söyledi.

Prof. Dr. Arkan, üniversitelerinin sosyal bilimler alanında Türkiye'de uluslararası düzeyde kapasite oluşturmak için kurulmuş ve bununla ilgili olarak dizayn edilmiş bir üniversite olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: "Üç dilde eğitim veriyoruz. Ana eğitim dili İngilizce ama öğrencilerimiz Arapça ve Türkçeyi belli seviyede öğrenmek zorundalar. Bizim üniversitemizin öğrencilerinin dönemine göre farklılaşmakla beraber yüzde 33'ü uluslararası öğrencilerden oluşuyor. 82 farklı ülkeden öğrencilerimiz var. Bir yandan tarihsel sürekliliğimizi nesillere aktarmak durumundayız. Kendi toplumumuzu iyi tanımak durumundayız ve kendi sorunlarımızı iyi tanıyıp onlara dair çözümler üretip ülkemizi, toplumumuzu ve Müslümanları geleceğe doğru hazırlamak zorundayız. İbn Haldun bunu bir misyon olarak kendisine edinmiş durumda."

Üniversitelerinde lisanstan daha çok lisansüstü öğrenciler olduğunu, lisansüstündeki öğrenci sayısının oranının yüzde 53'e geldiğini aktaran Arkan, hedeflerinin bunu yüzde 70'e çıkarmak olduğuna değindi. Rektör Arkan, üniversitelerinin 2017'de, İPAM'ın ise 2018 yılında kurulduğunu anlatarak, "İPAM'da sadece teorik öğretim değil onun dışında danışan da alıyorlar. Terapi hizmeti de veriyorlar. Sayı olarak da yaklaşık 45 bin seans yapıldı ve şu ana kadar da 10 bin ayrı kişiye tedavi hizmeti verildi. Çift ve grup terapisi veriliyor, çocuklara yönelik olarak oyun terapileri veriliyor. Özellikle Kovid dönemiyle beraber online terapiler de verilmeye başlandı. Travma terapileri de veriliyor. İçinden geçtiğimiz dünyada psikoloji önemli bir rol oynuyor." diye konuştu.

ADIYAMAN'DA DA DARÜŞŞİFA BENZERİ BİR MERKEZ YAPILDI Prof. Dr. Arkan, İPAM'ın deprem bölgesinde yaptıkları projelerle ilişkin şunları kaydetti: "Şu zamana gelinceye kadar en yakın olan 6 Şubat büyük depremimiz oldu. Ondan önce de Elazığ depremimiz olmuştu. Buradaki doktor öğrencilerimiz sahaya giderek, deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza deprem travmaları, acıyla, yasla baş etme, ölüm kaybı gibi konularla ilgili terapi verdi. Son 6 Şubat depreminde ise biz 4 paydaşla beraber Adıyaman'da psikoterapi merkezi kurduk, aynı Darüşşifa'ya benzer. Öğrencilerimiz orada 8 ay boyunca hizmet etti ve hala da devam ediyor. Öğrencilerimiz doktora çalışmalarına dönmek zorunda olduğu için geri geldiğinde biz online olarak o yarıda kalan terapileri de tedavileri de tamamladık. Bunu da İbn Haldun Üniversitesinin bir sorumluluğu, bu ülkeye karşı bir vazifesi olarak görüyoruz. Rabbim böyle acılar yaşatmasın. Biz elimizden geleni her türlü yapacağız."

