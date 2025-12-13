Saratov’da saldırı! İHA’lar can aldı

  • İSTANBUL
Gündem

Cem Kaya Giriş Tarihi:
Rusya’nın Saratov Bölge Valisi Roman Busargin, Ukrayna’nın bölgeye insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer, saldırının ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Olay, çatışmaların Rusya iç bölgelerine etkisine dair endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

Rusya'nın Saratov Bölge Valisi Roman Busargin, Ukrayna'nın bölgeye yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Busargin, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun, Saratov bölgesine yönelik İHA'larla saldırı düzenlediğini kaydetti.

 

Saldırı sonucu bir apartman, anaokulu ve hastanenin hasar gördüğünü ifade eden Busargin, olay yerinde ilgili servis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Busargin, "Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi." ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise gece 41 Ukrayna İHA'sının hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği, bunların 28'inin Saratov bölgesi üzerinde düşürüldüğü bildirildi.

