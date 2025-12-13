CHP'li belediyede itperest zihniyet: Hizmet aracı köpeğe tahsis edildi

İstanbul’un köklü ilçelerinden Üsküdar’da, yerel seçimlerin ardından göreve gelen CHP’li belediye yönetiminin sergilediği skandal bir tavır, AK Parti MKYK Üyesi ve eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen tarafından ifşa edildi. Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı ağır eleştirel paylaşımda, yeni belediye başkanının lüks harcamaları ve kamu malını kullanma biçimini gözler önüne serdi.

Eski Başkan Türkmen'in iddiasına göre, CHP’li belediye başkanı göreve gelir gelmez kendisine lüks bir Mercedes makam aracı satın aldı. Ancak asıl skandal, yıllarca Üsküdar halkına hizmet için kullanılan önceki makam aracının akıbeti oldu. Türkmen'in paylaştığı görselde, bu aracın bir köpeğe tahsis edilmiş olduğu görüldü.

“TÜM ÜSKÜDARLILARA SEVİYESİZ BİR HAKARET”

Hukuki ve ahlaki tartışmaların göbeğinden çıkmayan bir siyasi zihniyetin, milletin hizmetine sunulmuş araçları kişisel lüks ve keyif için kullanması büyük tepki topladı. Hilmi Türkmen, bu durumu "köpekperest CHP" zihniyetinin halka ve hizmete bakış açısının en somut örneği olarak değerlendirdi.

Türkmen, söz konusu aracın yıllarca Üsküdar’a hizmet için koşturduğunu ve sayısız esere imza attığını vurgulayarak, aracın bugün bir köpeğin hizmetine verilmesini şöyle eleştirdi:

"Bu tavır özde bize karşı bir hakaret gibi gözükse de aslında tüm Üsküdarlılara çok seviyesiz bir mesaj hatta hakarettir! Takdir kamuoyunun elbet..."

Türkmen, bu görüntüyü paylaşmaktan hicap duyduğunu ancak "bunların" gerçek yüzünü herkesin görmesi gerektiğini belirterek, CHP zihniyetinin milletin sınırları ve sinirleriyle oynamak için her şeyi yaptığını ifade etti.

İşte eski Başkan Hilmi Türkmen'in paylaşımının tam metni:

AK Parti MKYK Üyesi, Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcısı, 2014 - 2024 Dönemi Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Bunu paylaşmaktan hicap duyuyorum ama “bunların” gerçek yüzünü herkes görmeli!

Üsküdar’ın CHP’li belediye başkanı, göreve gelir gelmez kendisine lüks bir Mercedes makam aracı almıştı ve onu kullanıyor.

Bizim yıllarca kullandığımız makam aracımızı da köpeğine tahsis ettiğini duyuyorduk ama bu görüntü bugün bizzat Çengelköy’de önüme düştü.

Gece gündüz Üsküdar’a hizmet için koşturup, saymakla bitiremeyeceğimiz eserlere imza attığımız araç, bugün bir köpeğin hizmetinde!

Bu tavır özde bize karşı bir hakaret gibi gözükse de aslında tüm Üsküdarlılara çok seviyesiz bir mesaj hatta hakarettir! Takdir kamuoyunun elbet…

Bu fotoğrafı paylaşıyorum çünkü milletin sınırları ve sinirleri ile oynamak için her şeyi yapıyorlar.

Siz yapmaktan utanmıyorsanız, biz bu Aziz Milletin, CHP’nin gerçek yüzünü tanımasından, öğrenmesinden hiç utanmayacağız!"