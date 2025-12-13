Bakan Kacır’dan müjde 'OSB’lerden 11 kat daha büyük bölgeler kurulacak' Sanayida mega devrim

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, mevcut sanayi alanlarının 11 katı büyüklüğünde mega endüstriyel bölgeleri kuracaklarını açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sanayi Alanları Master Planına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, Türk sanayinin gelecek 30 yılının yol haritası niteliğindeki Sanayi Alanları Master Planı’nı titizlikle hazırladıklarını belirterek, "Mevcut organize sanayi bölgelerimizin ortalama 11 katı büyüklüğe ulaşan bu alanlarda mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz. Altyapısı tamamlanmış, sosyal donatılarla zenginleştirilmiş, akıllı ve yeşil üretim üslerini yatırımcımızın hizmetine sunacağız. Hem bu bölgeleri hem de hâlihazırdaki organize sanayi bölgelerimizi demir yolları ile limanlara bağlayacak ve üreticimize lojistik maliyet avantajları kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

Sanayi Alanları Master Planı ile kurulacak olan sanayi koridorlarındaki ‘Mega Endüstriyel Parklar’ ile sanayi tesislerinin yoğunluğunun Anadolu’nun dört bir yanına dengeli biçimde yayılması, bölgesel sıkışmanın ortadan kalkması, üretim gücünün ülke geneline aktarılmasını amaçlanıyor.