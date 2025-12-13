Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Selma Argon

Her cumartesi akşamı Akit TV’de saat 20.30’da sizlerle buluşan ve Muharrem Coşkun’un sunumuyla ekranlara gelen Kırmızı Masa programına bu hafta, Mehmed Akif’in torunu Selma Argon konuk oluyor.

İstiklal Şairi Mehmed Akif, bir aile reisi olarak nasıl bir insandı? Neden sakıncalı görülerek 'İrtica 906' kodu verildi? İstiklal Şairi Mısır’a niçin gitti ve nelere tanık oldu? Muharrem Coşkun soracak, Selma Argon canlı yayında cevaplandıracak.

Kırmızı Masa bu akşam saat 20.30 Akit TV’de.

Akit TV yayınını Youtube'da aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=HcGBgOp_4dM

Yayın ayrıca Akit TV’nin X adresi https://x.com/akittv adresinden canlı olarak izlenebiliyor.