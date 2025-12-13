Türkiye'nin balistik füzesi Atina ile Tel Aviv'de alarm zillerini çaldırdı Tayfun etkisi

Türkiye'nin en uzun menzilli ve milli imkanlarla üretilen balistik füzesi unvanını taşıyan TAYFUN, Cuma günü Rize’de gerçekleştirilen atış testinde hedefini tam isabetle vurdu. Ankara’nın savunma sanayideki bu son hamlesi özellikle Yunanistan ve İsrail’de alarm zillerini çaldırdı.

İsrail basınından Maariv “İsrail’e yönelik yeni tehdit: Türkiye ölümcül füzesini sergiledi” başlıklı haberinde “Karadeniz’de Türkiye’nin en uzun menzilli füzesi hedefini başarıyla vurdu. Yerli imkanlarla üretilen bu füze Tel Aviv için yeni bir tehdit anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Yunan basınından Agrinio24 “Türkiye’nin TAYFUN füzesi hizmete hazır” başlıklı haberinde “Ankara, bir zamanlar Ege’de ‘sakin sulardan’ bahsetmiş olabilir. Ancak bu dönem sona ermiş gibi görünüyor. Çünkü Türkiye, yeni balistik füzesini başarılı bir şekilde test ettiğini duyururken savaş gemileri, insansız hava araçları ve uçaklarla inanılmaz hızlı bir şekilde kendini donatıyor” denildi.

Banking News ise “Türkiye, TAYFUN Kapısı’nı açtı: Yunanistan ve İsrail’i açıkça tehdit ederek 2 bin kilometre menzile kadar çıkabilen süper füzeyi denedi” başlıklı haberinde “Türkiye, tüm Doğu Akdeniz’e sağır edici bir mesaj gönderdi. Menzili yaklaşık 2 bin kilometreyi aşan TAYFUN balistik füzesinin yeni başarılı testi, ilk kez Yunanistan’ın tamamını Evros’tan Girit’e kadar caydırıcılık ve stratejik baskı için tasarlanmış bir silahın menziline sokuyor. Yani Ankara artık sadece bölgesel bir güç değil, balistik üstünlük arayan bir devlet olarak yeni bir döneme giriyor. Türkiye güç oyununu yeni ve tehlikeli bir seviyeye taşıyor” dedi.

Ayrıca haberde “Bu durumda Atina’daki ve Tel Aviv’de herhangi bir hedefi istedikleri gibi vurabilirler. Ankara bir NATO üyesi ülke olsa da, füze programının hızlı genişlemesi sonunda bir krize yol açabilir. Yunanistan, TAYFUN konusunda endişelerini dile getirdi ve İsrail şu ana kadar konu hakkında sessiz kaldı fakat Türkiye ile ilişkiler kötüleşmeye devam ederse bunu gerilimi tırmandırmak için bir bahane olarak kullanabilir ” ifadesinde bulundu.

Pentapostagma ise haberinde “Türkiye, özellikle Savunma Bakanı Dendias'ın Ege Denizi'ne füze yerleştirilmesiyle ilgili açıklamalarının ardından, Yunanistan'a karşı bir gözdağı olarak da değerlendirilen bir hamleyle, yerli uzun menzilli balistik füze TAYFUN'un yeni bir testini gerçekleştirdi” değerlendirilmesini yaptı.

Atina merkezli Makeleio ise “Ege’de kırmızı alarm, Türkiye’den balistik meydan okuma! Ankara, Tayfun’u fırlatarak Atina’yı hedef gösterdi, bu açık bir savaş mesajıdır” ifadelerini kullandı.

Haberde “Ankara, balistik tehdit dilini tercih ederek Ege ve Doğu Akdeniz’de tansiyonu tehlikeli biçimde yükseltiyor. Tayfun füzesinin fırlatılması, sıradan bir rutin test olarak değerlendirilemez; aksine, adaların silahlandırılmasına ilişkin açıklamaların zaten atmosferi germiş olduğu bir dönemde, açık muhatabı Yunanistan olan kurgulanmış bir güç gösterisi niteliği taşıyor” değerlendirmesi yapıldı.

“Bölgenin son derece kırılgan bir dengede olduğu bir süreçte, tansiyonu stratejik baskı aracına dönüştürüyor. Verilen mesaj sert ve tehlikeli. Bunun güvenlik, istikrar ve bizzat Atina açısından öngörülemez sonuçları olabilir” denildi.

ProNews ise “Türkler, Yunanistan ve İsrail’i TAYFUN'la tehdit etti” başlıklı haberinde “TAYFUN, hipersonik hıza sahip olup son derece hızlı ve ele geçirilmesi son derece zor bir sistemdir. Çeşitli savaş alanlarında kullanılıp başarılı sonuç elde edilmesine imkan tanıyabilir. Ankara’yı askeri gücün ötesinde jeopolitik caydırıcılık seviyesinde de üst noktaya taşıyan bu durum, bölgedeki nüfuzlarını artırmakta hem Yunanistan’ı hem de İsrail’i tehdit etmektedir” ifadesinde bulundu.

Türkiye'nin en uzun menzilli ve milli imkanlarla üretilen balistik füzesi ünvanını taşıyan TAYFUN'un çeşitli varyantları üzerinde test faaliyetleri sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, son teste ilişkin yaptığı açıklamada, gökyüzünün bir kez daha milletin iradesine tanıklık ettiğini belirtti. Görgün, "TAYFUN Füzemiz, gerçekleştirilen başarılı test atışıyla güvenliğimizin ufkunu genişleten, caydırıcılığımızı pekiştiren yeni bir eşiği daha aşmıştır. Bu süreçte, envanterimize yeni sistemler kazandırmaya devam ediyor, caydırıcılığımızı çok katmanlı ve yerli-milli çözümlerle güçlendiriyoruz. Ortaya konulan bu yüksek kabiliyet, Türkiye'nin geleceğini koruma kararlılığının somut bir göstergesidir. Türkiye, attığı her adımla geleceğe daha emin, daha güçlü ve daha kararlı yürümeye devam ediyor” demişti.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de teste ilişkin, "TAYFUN göreve hazır. Seri üretim ve teslimat faaliyetlerine hızla devam ettiğimiz TAYFUN Füze ve Silah Sistemi'miz son atışında da hedefini tam isabetle vurdu. Bu başarıda katkısı olan tüm çalışma arkadaşlarımı gönülden kutluyorum” ifadesini kullanmıştı.

TAYFUN’UN ÖZELLİKLERİ

Yüksek hız ve manevra kabiliyeti sayesinde geleneksel hava savunma sistemlerinden kaçınma yeteneği.

Modüler tasarım, farklı savaş başlıklarıyla kullanılabilirlik.

Uzun menzilli hassas vuruş kabiliyeti, stratejik caydırıcılık ve bölgesel güvenlik dinamiklerini etkileme potansiyeli.

UZUNLUK: 10 m

ÇAP: 938 mm

AĞIRLIK: 7200 kg

HEDEF TİPİ: Hava savunma füze sistemleri, Yumuşak zırhlı ve zırhsız silah sistemleri, Komuta kontrol merkezleri, Askeri uçak hangarları, Kritik askeri tesisleri, Stratejik hedefler

GÜDÜM: Koordinata güdüm sistemi

HARP BAŞLIĞI: Çok maksatlı harp başlığı

PLATFORMLAR: Tayfun silah sistemi

TİP: Hipersonik balistik füze (Türkiye'nin ilk hipersonik füzesi olarak tanıtıldı).

GELİŞTİRİCİ: Roketsan, Türkiye.

HIZ: Hipersonik hız (Mach 5 ve üzeri, yani ses hızının 5 katından fazla).

İSABET HASSASİYETİ: 5-10 metre dairesel hata olasılığı

