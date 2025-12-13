  • İSTANBUL
Yerel İzmir'de 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!
İzmir'de 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

İzmir'de 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

İzmir'de bir parkta, çocuklar arasında 'yan bakma' nedeniyle kavga çıktı. Olayda 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan Adnan Kahveci Parkı'nda korkunç bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta karşılaşan H.H.Ş. (16) ile yabancı uyruklu H.M. (15) ve A.H. (15) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine H.H.Ş., yanında bulunan bıçakla H.M. ve A.H.’yi yaraladı.

1 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan A.H., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tedavisi devam eden H.M.’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından bölgeden kaçan şüpheli H.H.Ş., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

