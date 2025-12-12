ASELSAN tarafından geliştirildi, Ankara'da hizmete sundu! Yeni gelir değeri: 3,5 milyar dolarlık sipariş aldı

ASELS 3,5 Milyar Dolarlık Sipariş Aldı! Aracı Kurum "AL" Önerisini Korudu

Kuveyt Türk Yatırım, 12 Aralık tarihli günlük bülteninde ASELS için hedef fiyatın ve AL tavsiyesinin sürdürüldüğünü açıkladı. Aracı kurumun analizleri aşağıdaki gibi oldu:

Aselsan yerli mobil röntgen cihazını Ankara'da hizmete sundu.

Şirket, tarafından geliştirilen Mobil Dijital Röntgen Cihazı, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kullanıma sunuldu. Cihazın teslim törenine, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Usta, Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Başhekim Prof. Dr. Fevzi Altuntaş ve ASELSAN yetkilileri katıldı. Usta, ASELSAN tarafından üretilen mobil dijital röntgen cihazının dünya standartlarında, bazı özellikleriyle ise halihazırda kullanılan cihazların da üst versiyonu olduğunu ifade etti. Cihazın tamamen dijital olduğunu ve diğer cihazlara göre çok daha az radyasyon yaydığını vurgulayan Usta, "Mobil dijital röntgen cihazı, hastamızın daha az radyasyon almasını sağlayan tüm teknolojik donanımlara sahip bir cihaz, bugün itibariyle hizmete sunuldu." dedi. ASELSAN'ın bu yıl için 30 cihaz ürettiğini dile getiren Usta, "Önümüzdeki yıl itibariyle de yine 120, 130 şeklinde alımlarımıza devam edeceğiz.

Şimdilik hesaplamamız 330 civarında bir cihazı ASELSAN üreterek bizim hizmetimize sunmuş olacak Biz de hastanelerimizin ihtiyaçlarına göre dağıtımlarını yapmış olacağız ama bu ilk 30 cihaz bu hafta içerisinde planlı hastanelerimize gitmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol açıklamalarda bulundu. Akyol, Türkiye'nin SİHA kameralarında kullanılan ASELFLIR-500'ü ASELSAN'ın inovasyon modeline örnek göstererek, bu ürünün yalnızca 3 yılda dünya klasmanına çıkmasının, ekosistem işbirliklerinin somut bir sonucu olduğunu vurguladı. ASELFLIR-500'ün 2025 yılında üretime girdiğini anımsatan Akyol, "100'üncüsünü üretip teslim etmişiz. 20 ülkede kullanımda ve kabaca şu anda alanında dünyada en iyi kamera olarak kullanıcılar tarafından tarif edilen bir ürün.

Bir önceki kamerayı 7 senede yaptık, bunu 3 senede yaptık. 3 senede dünyanın en iyi kamerasını yapmayı başardık. Bütün dünyayla rekabetin temelinde, zamanında hızlı reaksiyon verme kabiliyeti var." şeklinde konuştu. Akyol, ASELSAN'ın girişimcilik başarısının örneklerini anlatarak, "Sadece 11 ayda Türkiye'deki tedarik ekosistemimize KOBİ'ler ve orta ölçekli firmalara 3,5 milyar dolar sipariş geçmiş durumdayız. Aslında ASELSAN büyüdükçe bu ekosistemi nasıl büyüttüğünün en temel göstergesidir." dedi. Yeni kuantum laboratuvarlarını da içeren Asel Labs yapılanmasına da değinen Akyol, "4 üniversitede 7 laboratuvarımız kurulmuş durumda. 20 milyon dolar üzerinde yatırım yaptık. Bu laboratuvarlardan biri kuantum alanında Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarını ve ilk kuantum çiplerini geliştirdi." diye konuştu.

Aselsan için hedef fiyatımızı 270 TL ve tavsiyemizi AL yönünde sürdürüyoruz. Şirket hisseleri 2025T göre 35.53x F/K ve 20.66x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.