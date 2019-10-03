FETÖ'cüler kıvırmaya devam ediyor: Bankayı bireysel emeklilik avantajlı olduğu için tercih ettim

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Aktif Sanayici ve İşadamları Derneği'nin eski Başkan Yardımcısı Demek Kökten'e 'Silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan dava açtı. Kökten için 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kökten hakkındaki iddianame, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun savcılarından Cem Solmaz tarafından hazırlandı.İddianamede; Kökten'in FETÖ soruşturması sebebi ile kapatılan Ankara Aktif Sanayici ve İş Adamları Derneği'nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı iken FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in çağrısı ile örgütün finans kurumu Bank Asya'da katılım hesabı açıp para yatırdığı belirtildi.

İddianamede ayrıca, Demet Kökten ile eşi Ü.K'nin, FETÖ/PDY üyesi oldukları vurgulandı.

İddianame hazırlanırken tanık olarak dinlenen G.Ö, ifadesinde şunları anlattı:

"Kökten'in eşi Ü.K', cemaat olarak bilinen FETÖ'ye yakınlığını bana anlattı. Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı Başkent RSN İnşaat A.Ş, Kökten Toptan Kuyumculuk LTD. ŞTİ. ve Ruşen Pastaneleri Gıda Turizm İnş. Oto San. ve Tic. AŞ'nin ortağı ve yöneticisi olana Ü.K, bu firmalar üzerinden Ankara'nın Etimesgut, Sincan, Keçiören ve Altındağ ilçelerinde inşaat işlerine girmiş, bu sayede FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne himmet adı altında maddi destek sağladığı gibi örgütün himmet parasını da inşaat işleri ile aklamıştır."

Tanık G.Ö, Ü.K'nin, FETÖ'nün Kayseri imamı Sıtkı B, örgütün Kayseri'deki mali ayağını yürüten Ahmet Türkmen, cemaat üyesi Mehmet Yılız ve örgütün sözde "yargı imamı" olduğu iddia edilip silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan avukat Mehmet Rasim Kuseyri ile irtibatının olduğunu da söyledi.

"Bireysel emeklilik avantajlarından yararlanmak için Bank Asya'yı seçtim'

Demet Kökten savunmasında FETÖ/PDY ile bir ilgisinin bulunmadığını belirtirken, FETÖ ile olan ilişkisi nedeni ile kapatılan Ankara Aktif Sanayici ve İş Adamları Derneğine üye olma sebebini şöyle anlattı: "Müşteri portfoyümü genişletmek istedim."

Demet Kökten, FETÖ elebaşısı Gülen'in talimatı ile Bank Asya'dan hesap açtığını da kabul etmeyerek, "Bank Asya'yı ise bireysel emeklilik sisteminden faydalanmak için tercih ettiğim." dedi.

Kökten, Aralık ayında Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.