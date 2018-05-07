FETÖ'cüler dere kenarında yakalandı!

Alınan bilgiye göre 54. Mekanize Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri İpsala ilçesine bağlı Paşakök köyü 1. Derece Askeri Yasak Bölgesi'nde nehir kenarında 6 kişilik grubu tespit etti.

ÇEŞİTLİ MESLEK GURUBUNDAN 6 KİŞİ

Yapılan incelemede yakalananların, ihraç edilen memur, örgütün okullarında çalışan eski öğretmen, üniversite öğrencisi, ByLock kullanıcısı, hakkında aranma ve yurt dışı çıkış yasakları bulunan M.Ö. (37), S.Y. (28), E.T. (40), E.Ö. (35), F.M.K. (30) ve T.T. (37) olduğu belirlendi.

Jandarmaya teslim edilen zanlılardan M.Ö. soruşturmasının sürdüğü Muğla'ya gönderildi.

Adliyeye sevk edilen S.Y ve F.M.K tutuklanırken, diğer şüphelilerin sorguları sürüyor.