0553 313 94 23
impression

FETÖ'cüler ByLock yerine 'Tictoc' kullanmışlar

Terör örgütü FETÖ'nün TSK içerisinde bulunan kripto üyelerinin, örgüt içi evlilik öncesinde katalogdan görüştüğü kişilerle tictoc programı ile haberleştikleri belirlendi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 19:06
FETÖ'cüler ByLock yerine 'Tictoc' kullanmışlar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmasında, örgütün TSK içerisindeki katalog evliliğinde kripto bir program kullandığı tespit edildi. TSK içerisindeki kripto elemanlarının örgüt içi evlilik öncesinde katalogdan görüştüğü kişilerle ‘tictoc’ programı ile haberleştikleri belirlendi.

FETÖ’nün hem 15 Temmuz öncesi hem de 15 Temmuz sonrasında örgütsel haberleşme sağlamak için kullandığı kripto haberleşme programları tek tek deşifre ediliyor. Güvenlik birimleri, bugüne kadar örgütün kripto haberleşme olarak kullandığı başta ByLock, Eagle, Tango, Kakao Talk ve Falcon gibi programlarının çözümüne devam ediyor.

Yazışmalar deşifre oluyor

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesinde kurulan özel ekip, FETÖ’nün kripto haberleşme programlarını hangi örgüt mensuplarının kullandığı tek tek tespit ederken, diğer yandan da örgütsel yazışmaları da çözüyor. Özellikle ByLock’tan bugüne kadar 2 milyona yakın mesaj ortaya çıkarıldı. Çıkarılan söz konusu mesajlar Ankara Başsavcılığına iletiliyor.

Tıctoc’la görüştük itirafı

Bu kapsamda FETÖ’nün TSK içerisindeki katalog evliliğinde kripto bir program kullandığı tespit edildi. TSK içerisindeki kripto elemanlarının örgüt içi evlilik öncesinde katalogdan görüştüğü kişilerle tictoc programı ile haberleştikleri belirlendi. Soruşturma kapsamında itirafçı olan Jandarma Genel Komutanlığında üsteğmen olarak görev yapan Sebahattin Ç, kendisinden sorumlu mahrem imamın tanıştırdığı diğer örgüt elemanı kadınla haberleşmesi için yeni bir hat alması talimatını verdiğini söyledi. Sebahattin Ç, “Bu hatla ikimizin de internete bağlanıp tictoc isimli programı yükledi. Bize buradan iletişim kurmamızı söyledi. Görüştüğüm bayan şahsın bu programdaki ID numarasını vererek eşleştirme yaptık. Bayanla bu program üzerinden görüştük” dedi.

Program çözülüyor

Güvenlik birimleri, örgütün kullandığı tespit edilen tictoc kripto programının çözülmesi için harekete geçti. Söz konusu programın çözülmesinin ardından hangi örgüt mensubunun kullandığı belirlenmiş olacak.

(TÜRKİYE GAZETESİ)

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 19:06
  1. Ankara
  2. FETÖ
  3. FETÖ üyesi
  4. FETÖ'nün haberleşme programı
  5. ByLock
  6. Tictoc
  7. Örgüt içi evlilikler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaşlıları dolandırdıkları gerekçesiyle 7 kişi tutuklandı
    1. Yaşlıları dolandırdıkları gerekçesiyle..
    2. FETÖ'cüler ByLock yerine 'Tictoc'..
    3. Anaokulunda korkutan yangın!
    4. Abdou Razack Traore: Zamana ihtiyacım..
    5. Çocuklarının sesinden rahatsız olduğu..
    6. İtalyanlar yazdı! O ismin peşine..
    7. SMA hastalığı ilaçları devlet..
    8. Sağlık Bakanı Koca'dan SMA hastalarına..
    9. Ülkedeki mahkumların yüzde 70'i..
    10. MSB uzman erbaş alımı
    11. Çalıntı plakayla hırsızlığa tutuklama
    12. Gaziantep'te hareketli anlar! El..
    13. 2019 asgari ücret ne olur
    14. Çatıdan asansör boşluğuna düşerek öldü
    15. Topuklu ayakkabı giyenler dikkat!
    16. Komşuda halk sokaklara döküldü!
    17. İsrail güçleri Gazze'ye hava saldırısı..
    18. 63 asker tutuklandı!
    19. Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında..
    20. Ankara Adliyesi önündeki şüpheli çanta..
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    Sosyal medyadan Aile Bakanı Selçuk'a gönderme: Ey bacım yanındayız
    Sosyal medyadan Aile Bakanı Selçuk'a gönderme: Ey bacım yanındayız
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Tam bir facia, katliam, tek kelimeyle intihar!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Tam bir facia, katliam, tek kelimeyle intihar!
    Skandal tutuklamaya vatandaşlardan sert tepki! #AtatürkİlahDeğildir
    Skandal tutuklamaya vatandaşlardan sert tepki! #AtatürkİlahDeğildir
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki

    Günün Karikatürü

    11 Kasım 2018
    Diyanet, Erbaş'ın, Kadir Mısıroğlu ziyaretine dair açıklama yaptı
    Diyanet, Erbaş'ın, Kadir Mısıroğlu ziyaretine dair açıklama yaptı
    Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim
    Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim