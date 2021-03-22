FETÖ'cü vatan haini ar damarı çatlamış Şükür: Ayet-i Kerime paylaşarak AK Parti iktidarını hedef aldı
FETÖ firarisi futbolcu görünümlü terörist Hakan Şükür, twitter hesabından Ayet-i Kerime paylaşarak hükümeti hedef aldı.
Yeniakit.com.tr
15 Temmuz hain darbe girişiminde 251 vatandaşımızı şehit ederek darbe girişiminde bulunan FETÖ üyesi Hakan Şükür twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Tepki yağdı
Utanmadan, arlanmadan yüce Kur'an'dan Ayet-i Kerime paylaşan vatan haini Hakan Şükür'e tepki yağdı.
"Derken onlar kendilerine hatırlatılanı unuttuklarında, (önce) üzerlerine herşeyin kapılarını açtık, sonra kendilerine verilenle sevinip şımardıkları sırada, onları ansızın yakaladık da bir anda tüm ümitlerini kaybedip yıkıldılar."
FETÖ'cü vatan haininin, bu arsız mesajından sonra twitter kullanıcıları Hakan Şükür Hashtagh'i ile binlerce mesaj paylaştı.
İşte o paylaşımlardan bazıları: