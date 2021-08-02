FETÖ’cü Uslu yine provokasyon peşinde!

YENİ AKİT ANKARA

Sosyal medya üzerinden her gün Türkiye aleyhinde paylaşımlar yapan FETÖ’cü Emre Uslu şimdi de devletin mafyaya göz yumduğunu ileri süren bir paylaşım yaptı. Uslu kimden geldiği belli olmayan bir mesaj üzerinden algı operasyonu yapmaya çalıştı.

Mesajı atan şahıs Konya’da iş yerine mafyanın çöktüğünü, söz konusu kişileri defalarca şikâyet etmesine rağmen kimsenin konuya müdahil olmadığını ve kardeşini vuran kişilerin serbestçe gezdiğini ileri sürdü.

Kendisine atılan mesajı paylaşan Uslu ise, “Bakın bu bir ÇIĞLIK. Konya'da iş yerine Mafyanın çöktüğü bir insan, poliste, yargıda, devlet nezdinde tüm çabalarına rağmen sonuç alamayınca sesini duyurabileceği bir GAZETECİ arıyor. KONYA'da bir cinayet daha loading. @KonyaEmniyeti DM atın ayrıntıları vereyim” ifadelerini kullandı.