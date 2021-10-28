FETÖ’cü Sevilay’ın tahliyesine itiraz, ikinci kez reddedildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) operasyonuyla Özbekistan'da yakalanarak Türkiye’ye getirilen ve terör örgütü PKK’ya radar sistemi ile termal üniforma sattığı tespit edilen FETÖ’cü Gürbüz Sevilay'ın Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tahliye edilmesine ikinci kez itiraz etti.
Mahkemeye sunulan itiraz dilekçesinde, Sevilay'ın FETÖ'nün Özbekistan ve Kırgızistan yapılanmasında yer aldığına dikkat çekilerek, “Sanığın kaçma şüphesinin devam etmesi nedeniyle tutukluluk halinin devam etmesi gerekirken tahliye edilmiş olması kanuna aykırıdır” tespitine yer verildi. Tutuklama talebi, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince reddedilmesinin ardından dosya, nihai karar için 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme, Sevilay'ın ‘etkin pişmanlık hükümlerinde yararlanmak için verdiği bilgiler’ dikkate alınarak tahliye edilmesini yerinde buldu, Savcılığın yeniden tutuklanma talebi ikinci kez reddedildi.