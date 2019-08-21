FETÖ’cü şahıs düğünde yakalandı
Kahramanmaraş’ta FETÖ/PDY’den aranan şüpheli, katıldığı akrabasının düğün töreninde gözaltına alındı.21 Ağustos 2019 Çarşamba 19:40
Kahramanmaraş’ta FETÖ/PDY’den aranan şüpheli, katıldığı akrabasının düğün töreninde gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, Ankara 29 Ağır Ceza Mahkemesi ve Kayseri 2 Sulh Ceza Hakimliği Kararınca, ‘FETÖ-Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan aranan M.I. (38), katıldığı dayısının oğlunun düğün töreninde jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Düğün salonunda yakalanan M.I., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.
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