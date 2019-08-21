FETÖ’cü şahıs düğünde yakalandı Kahramanmaraş’ta FETÖ/PDY’den aranan şüpheli, katıldığı akrabasının düğün töreninde gözaltına alındı.

Kahramanmaraş’ta FETÖ/PDY’den aranan şüpheli, katıldığı akrabasının düğün töreninde gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Ankara 29 Ağır Ceza Mahkemesi ve Kayseri 2 Sulh Ceza Hakimliği Kararınca, ‘FETÖ-Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan aranan M.I. (38), katıldığı dayısının oğlunun düğün töreninde jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Düğün salonunda yakalanan M.I., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.