FETÖ’cü, rezaleti itiraf etti: Namaz kılma, Cuma’ya gitme, kafayı çek...

Subayken FETÖ’den açığa alınan İ.Ö, etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi. İ.Ö. ifadesinde, "Ender A'nın, bana 'herkes gibi davranmamı, birlikte namaz kılmamamı, çalışkan olup aranan kişi olmamızı, cuma namazlarına gitmememi, özel ortamlarda içki içmek zorunda kalmamız gerektiğinde içki içmemizi' söylüyordu. Bunların sebebini sorduğumda bana 'Türk Silahlı Kuvvetlerinin dinden uzak olduğunu' söylemişti. Ender A. beni sabit hattan arardı. Bunu sorduğumda 'tedbir amaçlı' böyle yaptığını ifade etmişti." dedi.

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) "kripto asker yapılanması"na yönelik son 9 ayda gerçekleştirilen 7 ayrı operasyonda gözaltına alınan, aralarında muvazzafların da yer aldığı 84 şüpheliden 60'ı etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı.

Şüphelilerin ifadelerinde verdikleri bilgiler, örgütün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koydu.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY'nin kripto asker yapılanmasına yönelik 3 Mart'ta düzenlenen operasyonda 18, 5 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonda ise 12 subay gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 20'si muvazzaf 30 subaydan 20'si etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı.

FETÖ'nün ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullandığının belirlenmesi üzerine örgütün astsubay yapılanmasına yönelik düzenlenen 5 ayrı operasyonda ise 45'i muvazzaf 54 zanlı gözaltına alındı.

Örgütle ilgili önemli bilgiler verildi

Yakalanan 54 astsubaydan 40'ı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanırken, örgütle nasıl irtibata geçtikleri ve neler yaptıklarıyla ilgili bilgiler verdi.

Operasyonda gözaltına alınan 9 astsubayın ise 17/25 Aralık sürecinden sonra örgütle iltisaklarını kestiklerini ifade ederek örgütle ilgili bildiklerini anlattıkları belirtildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen söz konusu 84 şüpheliden 15'i tutuklandı, 60'ı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı. Bu 84 şüpheliden 69'u ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalan askerlerden bazılarının ifadeleri ise örgütün iç yüzünü ortaya koyuyor.

"İçki içmemizi' söylüyordu"

Açığa alınan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen yüzbaşı İ.Ö. ifadesinde, örgütün subaylardan sorumlu sözde imamı Ender A'nın kendisinden her zaman tedbirli davranmasını istediğini anlattı.

İ.Ö, ifadesinde "Ender A'nın, bana 'herkes gibi davranmamı, birlikte namaz kılmamamı, çalışkan olup aranan kişi olmamızı, cuma namazlarına gitmememi, özel ortamlarda içki içmek zorunda kalmamız gerektiğinde içki içmemizi' söylüyordu. Bunların sebebini sorduğumda bana 'Türk Silahlı Kuvvetlerinin dinden uzak olduğunu' söylemişti. Ender A. beni sabit hattan arardı. Bunu sorduğumda 'tedbir amaçlı' böyle yaptığını ifade etmişti." dedi.

Evlenmezse şefkat tokadı yiyecekmiş

Kendisine örgüt içi evlilik yapması konusunda büyük baskı yapıldığını dile getiren İ.Ö., "Ender A. benim evleneceğim kişinin çalışan birisi olacağını, ben ve benim gibi rütbeli personelin genellikle doktorlarla evlendirildiklerini söylemişti. Eğer örgüt içi evlilik yapmazsam bozulacağımı, kayıp gideceğimi ve 'şefkat tokadı' yiyeceğimi de söylerdi." ifadelerini kullandı.

Flaş belleğin şifresi "Yapan O eden O"

Gaziantep'te görev yaptığı dönemde Ender A. tarafından kendisine bir flaş bellek verildiğine dikkati çeken İ.Ö, bu flaş belleğin normal şekilde bilgisayara takıldığında boş göründüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Ancak bilgisayar kapalıyken bu belleği bilgisayara takarak, bilgisayarın ilk açıldığı esnada F9 tuşuna basıyordum. Sonra çıkan mavi ekranda flaş disk yazısını seçiyordum. Şifre ekranı geliyordu, şifre kısmına 'Yapan O eden O' yazınca bellek açılıyordu. Bu belleğin içinde Fetullah Gülen ve Said Nursi'nin kitapları, Kur'an-ı Kerim, herkül.org sitesinin ara yüzü, Fetullah Gülen'e ait sohbet ve vaaz kayıtları vardı. Ender A. bu flaşı kimsenin görmemesi gerektiğini, özellikle eşimin görmeyeceği şekilde muhafaza etmemi söylemişti."

"Bana baskı yaparak evlenmeme engel oldu"

Muvazzaf binbaşı H.Z. ise ifadesinde, örgütle yıllar önce tanıştığını, "Ömer" isimli kişinin kendisine ders çalıştırdığını, ayrıca bu kişinin kendisine şiddet uygulayarak dövdüğünü belirtti.

Örgüt içi evlilik yapması için örgüttekilerin baskı yaptığını anlatan H.Z, şöyle devam etti:

"Benimle ilgilenen 'Oğuz' isimli bir şahıstı. O dönem bir bayanla tanıştım. Bu bayan arkadaşımla evlenmek istediğini söylediğimde, Oğuz isimli şahıs bana baskı yaparak evlenmeme engel oldu. Daha sonra şu anda evli olduğum kişiyle evlenmeme de örgüt izin vermedi. Ancak ben tüm zorluklara göğüs gererek şimdi eşimle evlendim. Aslında burada şunu anlatmak istiyorum. Örgüt, beni ve benim gibileri cemaat mensubu şahıslarla evlendirerek örgüte bağımlı kalmamızı istiyordu."