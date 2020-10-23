FETÖ'cü olduğu iddia edilen Buğra Kavuncu'ya Ekrem İmamoğlu tesellisi! 'Seninle mutluyuz yoldaş'

Koltuğa oturmasının ardından gündemi skandallarıyla meşgul eden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ümit Özdağ'ın, FETÖ'cü dediği İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile görüştüğünü açıkladı.

Medyascope TV’de Ruşen Çakır’ın programına katılan İmamoğlu, Meral Akşener'in partisini karıştıran açıklamalarla ilgili soruyu cevapladı.

İmamoğlu, Kavuncu'yu 'Siyasi yoldaş' olarak tanımladı

“Buğra başkanımızla konuştum” diyen İmamoğlu, “Benim gerçekten yol arkadaşı olmaktan gurur duyduğum, tanımaktan da keyif aldığım, farklı siyasi partilerde olsak da gerçekten dünyaya ve ülkemize aynı pencereden büyük oranda bakabildiğim bir insanla tanışmış olmanın büyük keyfini yaşadım. Hatta İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’e bana böyle bir siyasi yoldaş verdikleri için teşekkür bile ettim birkaç kez. Böyle iyi insanlar bazen iftiraya uğrarlar. Siyasette bu var. İnanın ben uğradığım iftira sayısını unuttum. Nelere benzetilmedim ki? Bunu dönem dönem kendi partimden insanlardan da yaşadım farklı zaman dilimlerinde. Onun için Buğra beye hiç üzülmemesini söyledim. Zaten ‘Hiç üzülmedim, kendimi biliyorum’ dedi. Çok düzgün, karakterli bir siyaset yapma anlayışı olan bir dostumuz. Hukuki mücadelesini vereceği konusunda kararlılık gösteriyor. Allah herkesi iftiradan korusun” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'yi karıştıran 'FETÖ' iddiası

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili “FETÖ'cü” demişti. Kavuncu ise, Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.