FETÖ'cü öğretmene 2 yıl 6 ay hapis!
Kastamonu'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eskiöğretmene 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.10 Temmuz 2018 Salı 15:15
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan, meslekten ihraç edilmiş öğretmen Öznur Ç. katıldı.
Öznur Ç, duruşmadaki savunmasında, kapatılan Bank Asya'ya talimat doğrultusunda para yatırmadığını, suçsuz olduğunu öne sürerek, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanığı örgüte yardım ettiği iddiasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
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