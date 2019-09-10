FETÖ’cü öğretmen yakalandı
Balıkesir’de polisin yaptığı FETÖ/PYD operasyonunda şüpheli dershane öğretmeni yakalandı.10 Eylül 2019 Salı 16:24
Balıkesir’de polisin yaptığı FETÖ/PYD operasyonunda şüpheli dershane öğretmeni yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli öğretmen Balıkesir il merkezinde yakalandı.
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