FETÖ'cü namussuzların ‘Hatay’da 1 günde 60 Suriyeli bebek doğdu’ iddiası yine boş çıktı! Valilik’ten açıklama...
FETÖ'ye destek veren haber siteleri ırkçı bir paylaşım daha yaparak "Hatay'da 1 günde 60 Suriyeli bebek doğdu" iddiasında bulundu. Hatay Valiliğinden açıklama geldi.
FETÖ'ye destek veren haber siteleri ırkçı bir paylaşım daha yaparak "Hatay'da 1 günde 60 Suriyeli bebek doğdu" iddiasında bulundu. Hatay Valiliğinden açıklama geldi.
FETÖ‘nün yalanları açığa çıkmaya devam ediyor. Suriyelilerle ilgili bir çok asılsız iddia ortaya atan ve FETÖ’nün yandaşlığını yapan ırkçı gazeteler çirkin bir haber daha yayınladı. “Hatay Devlet Hastanesi’nde dün 60 Suriyeli, 2 Türk bebek dünyaya geldi” şeklinde provokatif bir paylaşım yapıldı.
HATAY VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
Hatay Valiliği FETÖ’cü sitelerin yayınladığı iddiaya cevap verdi.
İşte o açıklama;