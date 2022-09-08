  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel FETÖ'cü namussuzların ‘Hatay’da 1 günde 60 Suriyeli bebek doğdu’ iddiası yine boş çıktı! Valilik’ten açıklama...
Yerel

FETÖ'cü namussuzların ‘Hatay’da 1 günde 60 Suriyeli bebek doğdu’ iddiası yine boş çıktı! Valilik’ten açıklama...

FETÖ'ye destek veren haber siteleri ırkçı bir paylaşım daha yaparak "Hatay'da 1 günde 60 Suriyeli bebek doğdu" iddiasında bulundu. Hatay Valiliğinden açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2022-09-08 14:09:00 -
FETÖ'cü namussuzların ‘Hatay’da 1 günde 60 Suriyeli bebek doğdu’ iddiası yine boş çıktı! Valilik’ten açıklama...

FETÖ'ye destek veren haber siteleri ırkçı bir paylaşım daha yaparak "Hatay'da 1 günde 60 Suriyeli bebek doğdu" iddiasında bulundu. Hatay Valiliğinden açıklama geldi.

FETÖ‘nün yalanları açığa çıkmaya devam ediyor. Suriyelilerle ilgili bir çok asılsız iddia ortaya atan ve FETÖ’nün yandaşlığını yapan ırkçı gazeteler çirkin bir haber daha yayınladı. “Hatay Devlet Hastanesi’nde dün 60 Suriyeli, 2 Türk bebek dünyaya geldi” şeklinde provokatif bir paylaşım yapıldı.

HATAY VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliği FETÖ’cü sitelerin yayınladığı iddiaya cevap verdi.

İşte o açıklama;

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23