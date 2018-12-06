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FETÖ'cü karı-koca operasyonla yakalandı

Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen FETÖ operasyonunda, haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ'cü karı-koca yakalandı.

06 Aralık 2018 Perşembe 11:17
FETÖ'cü karı-koca operasyonla yakalandı

Van'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olup haklarında 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan yakalama kararı bulunan M.Ş.A. ve eşi H.A., yakalanarak gözaltına alındı.  

Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olup, haklarında 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan arama kararı bulunan M.Ş.A.ve eşi H.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Daha önce bir yurtta görev yaptıkları belirtilen M.Ş.A.ve eşi H.A.'nın yakalanması için sokak ve güvenlik kameraları incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda M.Ş.A ve eşi H.A.'nın Erciş ilçesi Vanyolu Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda saklandıkları tespit edildi. Apartmana gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan M.Ş.A.ve H.A. yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. 

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 11:17
  1. Van
  2. Erciş
  3. FETÖ Operasyonu
  4. FETÖ'cü karı koca
  5. Terörle Mücadele

YORUM YAZ

  • OsmanOsman22 dk önce
    Bu suçluların , hırsızların , sapıklarınismleri neden açık yazılmıyor resimleri sansürleniyor , sanki onları korumak gibi.
  • Ne olacak simdiNe olacak simdi28 dk önce
    vay beee... anasini satiimmm bir tane pkk li icin bu kadar caba sarf etmediniz. Ama namazli niyazli, basörtülü insanlar icin yaptiginiz muameleye bakin. Yazik. Hem dünyanizi hem ahiretinizi mahvettiniz. Ne diyleim Allah ayni imtihanla size de muamele etsin.
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