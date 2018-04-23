FETÖ'cu Kanter provokasyon peşinde

FETÖ'cu Kanter ilk olarak, Amerika'daki bir havalimanından yaptığı tahmin edilen bir paylaşımla yeni bir provokasyona imza attı. Enes Kanter, Türk Hava Yolları İstanbul seferini gösteren bir fotoğrafını "Hazır mısın Türkiye" notuyla paylaştı.

“KOYDUNUZ MU MAKLUBEYİ OCAĞA”

Kanter’in Instagram hesabından paylaştığı bir diğer fotoğraf ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünde montajlanmış fotoğraf oldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünde selfie yaptığı şeklinde montajlanan fotoğrafına Kanter “Selamun Aleyküm. Koydunuz mu maklubeyi ocağa” notunu düştü.

ANITKABİR’DE MONTAJLI FOTOĞRAF

Paylaşımlarına çok sayıda tepki alan Enes Kanter, Anıtkabir’de montajlanmış bir başka fotoğraf da paylaştı. Kanter, Anıtkabir’deki montajlı fotoğrafını “Atama bir Yasin okuyam. Hepinizi öpüyorum canlarım...” notuyla paylaştı.