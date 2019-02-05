FETÖ'cü iş adamı ve akrabalarına hapis cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, iş adamı Cahit Erbalcı ve oğlu ile iki kuzeni 2 yıl 1 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.



Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Cahit Erbalcı ile tutuksuz sanıklar oğlu Mahmut, yeğenleri İbrahim ve Levent Erbalcı ile avukatları katıldı.

Sanık Cahit Erbalcı, savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek "Bu yapı ile 2012 yılında irtibatımı kestim. Kaçma şüphem yoktur, tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Tutuksuz sanıklar da FETÖ/PDY ile irtibatlarının olmadığını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, Cahit Erbalcı'nın örgütle bağlantılı çok sayıda dernek ve vakıfta kurucu olduğunu, örgütsel toplantılarda himmet toplamak için iş adamlarına baskı yaptığını, örgütün sözde "mütevelli heyetinde" yer aldığını, "Gaziantep bölge imamı" firari sanık Mehmet Kocatürk ile periyodik olarak görüştüğünü, örgüt elebaşı ile görüşmek için ABD'ye gittiğini, Türkiye'de toplanan paraları ülke dışına çıkarttığını ve evinde yapılan aramada "lale figürü" ele geçirildiğini belirterek sanığın örgüt içerisinde ekonomik olarak gerçekleştirdiği faaliyetler nedeniyle FETÖ'nün Gaziantep'te kuvvetlenmesine vesile olduğunu kaydetti.

Sanıklar İbrahim ve Levent Erbalcı'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak", Mahmut Erbalcı'nın ise "silahı terör örgütüne yardım etmek" suçunu işlediğini belirten savcı, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Cahit Erbalcı'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Sanıklar İbrahim ve Levent Erbalcı'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9'ar ay hapis cezası veren heyet, sanık Mahmut Erbalcı'yı ise "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.