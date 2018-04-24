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FETÖ'cü iş adamı 5 yıl hapse çarptırıldı

Kayseri'deki FETÖ soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan iş adamı Ersin Kıranatlıoğlu, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

24 Nisan 2018 Salı 15:56
FETÖ'cü iş adamı 5 yıl hapse çarptırıldı

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanık Ersin Kıranatlıoğlu ve avukatı hazır bulundu.

Kıranatlıoğlu savunmasında, etkin pişmanlıkta bulunarak tüm bildiklerini samimiyetle anlattığını söyledi.

Bu yapının içinde Allah rızası için bulunduğunu öne süren Kıranatlıoğlu, "Dini duygularla bizim gözlerimizi boyadılar. Ben başkaları gibi hapse düşüp orada etkin pişmanlıkta bulunmadım. Hemen savcıyı ziyaret edip her şeyi anlattım. Bu hain örgüt psikolojimizi, aile düzenimizi bozdu, bizleri mahvetti. Hiçbir zaman yalan söylemedim, iftira atmadım. Yarın Allah'ın huzurunda büyük mahkeme de var. Kimse gelip de bana 'yalan söylüyorsun' diyemez. Adaletinize güveniyorum." diye konuştu.

5 YIL HAPİS VERİLDİ

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlıktan yararlandırdığı Kıranatlıoğlu'na, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıl hapis cezası verdi.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 15:56
  1. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. Ersin Kıranatlıoğlu
  3. Kayseri

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