FETÖ'cü internet sitesi, DHKP-C mensubuna destek veren hakime sahip çıktı

17-25 Aralık öncesinde, bazı illegal dinleme kayıtları ile kumpas kurdukları Ayşe Sarısu Pehlivan'a, şimdi açıktan DHKP-C'li Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'e destek vermesi üzerine samanyoluhaber'in sahip çıkması, "ilkesizlikte zirve yaptılar" yorumuna sebeb oldu.

Aynı sayfada, "Allah'ın dediği olur" başlığı da kullanan FETÖ'cü internet sitesi, bir dönem gizli kayıtlarla yargıdan ihraç etmeye çalıştığı bir hakime, şimdi açıkca suç işlediği halde sahip çıkması, çelişki olarak görülürken, FETÖ'cülerin tek derdinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek olduğu, bunun için her türlü terör örgütü ve sempatizanları ile birlikte hareket edebileceği de ispatlanmış oldu.

15 Temmuz kanlı darbe girişimine bulunan Fetullahçı teröristlere ait olan site, bir dönem hedefe oturttuğu hakim hakkında, "Ölene üzüldü diye soruşturma açıldı" başlığı kullandı.