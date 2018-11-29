FETÖ'cü Gürdal Türkekurban'ın cezası belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün "Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki sözleşmeli subayların imamı" olduğu belirtilen Gürdal Türkekurban, 15 yıl hapisle cezalandırıldı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay karargahındaki eylemlerle ilgili "çatı davası"nın sivil sanığı Birol Kurubaş'ın fotoğraflarından teşhis ettiği ve "Naci" kod adını kullandığını söylediği Türkekurban'ın yargılandığı, 10 Temmuz 2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin davada karar açıklandı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Türkekurban ve avukatı ile müdahiller ÖSYM ve Maliye Hazinesi'nin avukatı katıldı.

Tahliyesini istedi

Önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirten Türkekurban, suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini ve beraatini istedi.

Görüşü sorulan iddia makamı, Türkekurban'ın "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısının da görüşü doğrultusunda, Türkekurban'ın "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.