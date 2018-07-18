FETÖ'cü gizli tanıktan şoke eden ifadeler! 'Genelkurmay 2'nci Başkanına...'

Trabzon'da FETÖ-PDY üyesi askerlere yönelik operasyon kapsamında ifade veren gizli tanık Yıldız, 2008 yılında Artvin'in turistik bölgesi Karagöl'e gelen dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Hasan Iğsız'ı zor durumda bırakmak için yaptıkları planı ayrıntılarıyla anlattı.

YAŞ KARARI ÖNCESİNDE PLAN YAPMIŞLAR

Habertürk muhabiri Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün FETÖ/PDY üyesi oldukları öne sürülen askerlere yönelik düzenlediği operasyonda gizli tanık olarak Yıldız kod adlı kişinin ifadesine başvuruldu. Bölgede görev yapan örgüt üyesi askerlerin tamamına yakınını deşifre eden Yıldız kod adlı gizli tanık, dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Hasan Iğsız'ı YAŞ kararları öncesinde zor duruma sokmak için plan yaptıklarını söyledi.

FOTOĞRAFLARI TESLİM ETTİ, KAZADA ÖLDÜ

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na 11 sayfadan oluşan bir ifade veren gizli tanık Yıldız, Iğsız'ı zor durumda bırakmak için yaptıkları planı şöyle anlattı:

"Meydancık bölüm komutanı ve aynı zamanda örgütün üyesi Ali A., Hasan Iğsız'ın geldiğini, Erzincan'dan helikopter istediğini ve ailesi ile birlikte döndüğü bilgisini verdi. Biz de bu durumu nasıl kullanabileceğimizi düşündük. YAŞ dönemi yaklaşıyordu. Hasan Iğsız'ın askeri helikopteri tatil için kullanmasını ifşa edersek zor durumda kalacağını değerlendirdim. Ali A. Hasan Iğsız'ı almaya gelen helikopter pilotlarından devresinin olduğunu fotoğraflarının bulunması halinde arkadaşlarından hatıra olarak kullanmak üzere fotoğraf isteyebileceklerini söyledi. 20-25 gün sonra Ali A. fotoğrafları flash bellekle temin ederek, memleketine giderken Trabzon'da bana teslim edip yoluna devam etti. Çorum'da kaza yaparak hayatını kaybetti. Ben fotoğraflara hiç bakmadım. Örgütün müdür yardımcısı olan Kemal kod adlı kişiye verdim. Sonra bu gazetelerde haber olarak yer aldı."

İSİMSİZ İHBARLARLA TERFİLERİ ENGELLEDİLER

Orgeneral Hasan Iğsız'ın acil olarak göreve çağrıldığı için Artvin'den helikopter ile dönmek zorunda kaldığı ortaya çıkarken, gizli tanık Yıldız'ın birçok askerin terfi almaması için yaptıkları asılsız ihbarları da itiraf ettiği ortaya çıktı. İşte o itiraflardan bazıları:

KÖPEK KAYBOLUNCA ASKERİ DÖVDÜ

*2006 yılında Bayburt'ta görevli komutan yardımcısı Bayram'a yönelik menfi takip adı altında çalışmalar yaptık. Bu komutanın köpeğinin bulunduğu ve köpeği askere zimmetlediğini öğrendik. Köpeğin kaçması üzerine askeri dövdüğünün bilgisini aldık. Bunun üzerine biraz abartarak tüm komutanlıklara ihbarda bulunduk. Albay terfisi almasının önüne geçtik.

TEĞMEN İHBARCI SANILDI, VİCDAN AZABI ÇEKTİM

*Trabzon'da görevli tabur komutanı Birol bizim menfi listemizde yar alıyordu. Altında görev yapan ve firar ettikten sonra tabura geri dönen subaya işlem yapmadığı için isimsiz mektupla Erzincan'a, Tugay Komutanlığı'na ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ihbarda bulunduk. Bu olaydan sonra başka bir konu hakkında savunma yapan Teğmen Deniz, bizim ihbar mektubundaki bazı konulara değinince, ihbarcının kendisi olduğu düşünülerek bir çok sıkıntı çekti. Bu konuda çok büyük vicdan azabı çektim.

BİRLİKTEKİ HUZURSUZLUĞU ORTAYA ÇIKARIP ALBAYIN ZARAR GÖRMESİNİ SAĞLADIK

*Bayburt'ta Kurmay Albay İkram, listemizde yer alıyordu. Bu albayı da isimsiz mektuplarla şikayet ettik. Hatta bir uzman çavuşun eşinin bir askerle ilişkisi olduğunun ortaya çıkmasının ardından rütbeliler askeri dövdü. Biz de askerin babasına bu durumu ilettik. Birlikteki huzursuzluğu ortaya çıkararak, albayın zarar görmesini sağladık.