FETÖ’cü firariler özlerine dönmeye başladı! O artık Jozef Turgay… ABD vatandaşı olunca nasıl da mutlu oldu şerefsiz

Firari Fetöcü, eski, emniyet müdürü Turgay Karagöz ABD’de yapılan bir törenle ABD vatandaşlığına geçti. Fetö’nün youtuberliğini yapan Cevheri Güven ile birlikte sahte belgeler üzerinden Türkiye’de algı çalışmaları yürüten Turgay Karagöz ABD vatandaşlığına geçerek aslına döndü ve Jozef Turgay adını aldı.

ABD vatandaşı olur olmaz sevinçten havalara zıplayan Jezef! ABD vatandaşı olmak için şu yemini etti.

“Devletim ve halkım tarafından inancım nedeniyle dışlanıp sığındığım bu topraklarda sadece anlayış buldum. İnancımı hiç çekinmeden ifade edip yaşayabildim. Kendimi ve Rabbimi buldum. Yaralarıma iyi gelen bu topraklara bugün vatandaşlık bağıyla da bağlandım.”



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Videoyu izleyince ne kadar sevindiğine şahit olacaksınız.