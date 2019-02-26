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FETÖ'cü eski teğmen gözaltında

FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında görevden ihraç edilen eski teğmen, polis tarafından gözaltına alındı.

26 Şubat 2019 Salı 16:58
FETÖ'cü eski teğmen gözaltında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Sivas'ta meslekten ihraç edilen jandarma teğmen gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması"na yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında eski teğmen Y.Ö. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Şüpheli Y.Ö. Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Y.Ö'nün emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya götürüleceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 16:58
  1. Sivas
  2. Ankara
  3. FETÖ operasyonu
  4. Terörle mücadele
  5. Gözaltı

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