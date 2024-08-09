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Gündem FETÖ'cü eski hakim saklandığı yerde yakalandı
Gündem

FETÖ'cü eski hakim saklandığı yerde yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-08-09 15:03:00 -
FETÖ'cü eski hakim saklandığı yerde yakalandı

FETÖ'den hükümlü ihraç hakim Hikmet Şen saklandığı evde yakalandı.

Bursa'da, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen hakim Hikmet Şen, saklandığı evde yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla meslekten ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş 7 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski hakim Hikmet Şen'in, Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti. Dün saat 23.30 sıralarında eve baskın düzenleyen ekipler, Şen'i yakalayıp gözaltına aldı. Şen, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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