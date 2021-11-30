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Dünya FETÖ'cü Enes Kanter ABD vatandaşlığına geçti! İsmini değiştirdi
Dünya

FETÖ'cü Enes Kanter ABD vatandaşlığına geçti! İsmini değiştirdi

FETÖ'cü Enes Kanter ABD vatandaşlığına geçti. Soyadını ikinci ismi yapan Kanter'in yeni adı 'Enes Kanter Freedom' oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 11:54:00 -
FETÖ'cü Enes Kanter ABD vatandaşlığına geçti! İsmini değiştirdi

İstanbul Cumnhuriyet Başsavcılığı'nın 2019 yılında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla Kırmızı Bülten başvurusunda bulunduğu Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçti. FETÖ'cü basketbolcu, Freedom soyismini aldı.

Babası evlatlıktan reddetti

Enes Kanter'in babası Mehmet Kanter, 2017'de FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı. Babası aynı yıl Enes Kanter'i evlatlıktan reddettiğini açıklamıştı.

2017'de Türkiye pasaportu iptal edildi

2017 yılında Türkiye pasaportu iptal edilen Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip 'Freedom' soyismini aldı. FETÖ'cü Enes Kanter'in yeni ismi 'Enes Kanter Freedom' oldu.

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