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Gündem FETÖ’cü Emre Uslu akıl sağlığını kaybetti: KHK’lılar yanından gittiği günden bu yana...
Gündem

FETÖ’cü Emre Uslu akıl sağlığını kaybetti: KHK’lılar yanından gittiği günden bu yana...

FETÖ firarisi Emre Uslu; kamu kurumlarında FETÖ'nün teröristleri olmadığı için Türkiye'nin iyi yönetilemediğini savunacak kadar akıl ve ruh sağlığını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 17:08:00 - 2022-02-17 17:29:39
FETÖ’cü Emre Uslu akıl sağlığını kaybetti: KHK’lılar yanından gittiği günden bu yana...

 YENİ AKİT/ANKARA 

FETÖ firarisi Emre Uslu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile AK Parti hükümetinin ülkeyi yönetemediğini iddia etti.

Uslu paylaştığı sözde anket görselinin üzerine yazdığı notta şu ifadeleri kullandı:

“Metropol’e göre AKP’lilerin %57’si MHP’lilerin %69’u ekonominin iyi yönetilmediğini düşünüyor. Cemaat ve KHK’lılar yanından gittiği günden bu yana RTE ülkeyi yönetemiyor”

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