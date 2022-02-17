FETÖ’cü Emre Uslu akıl sağlığını kaybetti: KHK’lılar yanından gittiği günden bu yana...
FETÖ firarisi Emre Uslu; kamu kurumlarında FETÖ'nün teröristleri olmadığı için Türkiye'nin iyi yönetilemediğini savunacak kadar akıl ve ruh sağlığını kaybetti.
YENİ AKİT/ANKARA
FETÖ firarisi Emre Uslu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile AK Parti hükümetinin ülkeyi yönetemediğini iddia etti.
Uslu paylaştığı sözde anket görselinin üzerine yazdığı notta şu ifadeleri kullandı:
“Metropol’e göre AKP’lilerin %57’si MHP’lilerin %69’u ekonominin iyi yönetilmediğini düşünüyor. Cemaat ve KHK’lılar yanından gittiği günden bu yana RTE ülkeyi yönetemiyor”