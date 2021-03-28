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Gündem FETÖ'cü Emre Uslu ile CHP'li Tuncay Özkan kavgaya tutuştu
Gündem

FETÖ'cü Emre Uslu ile CHP'li Tuncay Özkan kavgaya tutuştu

FETÖ'cü Emre Uslu ile CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan arasında sosyal medyada 'yolsuzluk' tartışması başladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 16:46:00 -
FETÖ'cü Emre Uslu ile CHP'li Tuncay Özkan kavgaya tutuştu

FETÖ firarisi Emre Uslu'nun Buca Belediyesi ve CHP'li Milletvekili Tuncay Özkan'a dair yolsuzluk iddiası sosyal medyada büyük tartışma başlattı.

FETÖ firarisi Emre Uslu, sosyal medya hesabından Buca Belediyesi’nin akaryakıt istasyonunun ruhsat oyunlarıyla CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’a verildiğini yazdı.

CHP'li vekil Tuncay Özkan ise Uslu'nun yazdıklarına "İspata davet ediyorum. Çökme ve diğer sözlerini sana iade ediyorum. Yazdıklarından biri doğru çıksın bütün siyasi yaşamımı sonlandıracağım. Sen zaten şerefsiz bir korkak olarak yaşadığın için, daha alçalacağın bir yer yok" yanıtını verdi.

İkili arasındaki tartışma büyürken FETÖ'cü Uslu, "Benzin istasyonunu asıl sahibine ver yeter ama bu olayı ve diğer yaptıklarını İzmir’de herkes biliyor. Ama burda bırakmayacağım olayın tüm serencamesini anlatacağım" dedi. Özkan ise son yazılanları "Siz de ar yok haya yok. Haydi oradan, başka kapıya. Pis iftiracı" şeklinde cevapladı. 

Gazeteci Fatih Tezcan ise ikili arasında yaşanan tartışmayı ‘Durun yapmayın siz kardeşsiniz’ diyerek yorumladı.

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Yorumlar

salihce

Fetö yü iyi takip ediyor akit!!
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