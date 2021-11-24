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Gündem FETÖ'cü emniyet müdürü sınırda yakalandı
Gündem

FETÖ'cü emniyet müdürü sınırda yakalandı

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ şüphelisi eski emniyet müdürü, sınırda yakalanarak gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 13:09:00 -
FETÖ'cü emniyet müdürü sınırda yakalandı

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya çalışan A.Ç'yi yakaladı.

Kimlik sorgusunda FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edilen şüphelinin emniyet şube müdürlüğü yaparken görevinden ihraç edildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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