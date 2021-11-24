FETÖ'cü emniyet müdürü sınırda yakalandı
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ şüphelisi eski emniyet müdürü, sınırda yakalanarak gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya çalışan A.Ç'yi yakaladı.
Kimlik sorgusunda FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edilen şüphelinin emniyet şube müdürlüğü yaparken görevinden ihraç edildiği öğrenildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.