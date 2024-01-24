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Yerel FETÖ'cü dolap faresi böyle yakalandı!
Yerel

FETÖ'cü dolap faresi böyle yakalandı!

Yeniakit Publisher
2024-01-24 10:45:00 - 2024-01-24 10:51:14

Bursa'da FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan şahıs mutfak dolabının içinden çıktı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadele çerçevesinde Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu bir adrese operasyon yapıldı.

Mutfak dolabının içinde yakalandı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Bursa Ağır Ceza İlamat Masasınca hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli şahıs merkez Nilüfer ilçesinde tespit edilen adresinde yapılan aramada mutfak dolabının içerisinde saklanır vaziyette iken yakalandı.

Yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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