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Gündem FETÖ’cü Baransu’ya 4 ayrı suçtan 17 yıl 1 ay hapis
Gündem

FETÖ’cü Baransu’ya 4 ayrı suçtan 17 yıl 1 ay hapis

Taraf gazetesinin 28 Kasım 2013 tarihli sayısında yayınlanan ‘Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı’ manşetiyle FETÖ’cü abilerinin kendisine verdiği devletin gizli kalması gereken bilgilerini haber yapan, ilerleyen günlerde de gazetede gizli bilgileri yayımlamaya devam eden Mehmet Baransu, 4 ayrı suçtan toplam 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 10:14:00 - 2020-11-24 10:27:37
FETÖ’cü Baransu’ya 4 ayrı suçtan 17 yıl 1 ay hapis

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen “devletin gizli belgelerini ifşa etme” davasının karar duruşmasına ‘silahlı terör örgütüne üye olmak suçu’ndan cezaevinde bulunan tutuklu sanık Mehmet Baransu, SEGBİS sistemi ile katılırken, tutuksuz sanık Murat Şevki Çoban duruşmaya katılmadı. Baransu'nun avukatı Yahya Engin, Çoban'ın avukatı Figen Albuğa Çalıkuşu, şikayetçi Milli İstihbarat Teşkilatı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği adına Hazine'nin avukatının  katıldığı duruşmada Çoban'ın avukatı Çalıkuşu, haberi yapan kişinin imzasının belli olduğunu belirterek, o dönem gazetede sorumlu yazıişleri müdürlüğü yapan müvekkilinin haberde sorumluluğu olmadığını hatırlatarak beraatine karar verilmesini istedi. Baransu da beraatini talep etti.

Mahkeme karar için duruşmaya kısa bir süre ara verdi. Aradan sonra kararını açıklayan mahkeme, Mehmet Baransu'yu, "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri temin etme", "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri açıklamak", "MİT'in görev ve faaliyetine ilişkin bilgileri ve belgeleri temin etmek suretiyle MİT Kanunu'na muhalefet" ve "MİT'in görev ve faaliyetine ilişkin bilgi ve belgeleri yayınlanması veya açıklanması" suçlarından suçlu bularak toplam 17 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme, haberin yayınlandığı tarihte Taraf gazetesinin sorumlu yazıişleri müdürlüğünü yapan Murat Şevki Çoban'ın tüm suçlardan beraatine karar verdi.

Baransu ve Çoban’ın 52’şer yıla kadar hapsi isteniyordu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın 'İhbar eden' sıfatı ile yer aldığı iddianamede, niteliği itibariyle gizli kalması gereken 25 Ağustos 2004 tarihli MGK kararının manşetten yayınlanarak ifşa edildiği, bu yayının devam eden günlerde de yapıldığına yer veriliyor.

İddianamede şüphelilerin, "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme", "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri basın ve yayın yoluyla ifşa etme" ve "MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgiyi basın yoluyla ifşa etme" suçlarından 26'şar yıldan 52'şer yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep ediliyordu.

Yeni Akit Gazetesi

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