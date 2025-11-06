‘FETÖ’cü Ali Fuat Yılmazer'in kızına CHP’de koltuk’ iddiasına Çelik’ten yalanlama geldi

Sabah gazetesi “Hrant Dink cinayeti sanıklarından Ecevit Emir'in, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in daveti ile CHP'ye katılmasının ardından dikkat çeken bir isim daha CHP'ye katıldı.” Diye verdiği haberde FETÖ iddianamelerinde adı sıklıkla geçen ve ceza alan, Hrant Dink cinayeti sanıklarından Ali Fuat Yılmazer'in kızı Zeynep Rabia Yılmazer Aka da CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildiğini iddia etmişti.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Sabah gazetesinin “FETÖ’cü Ali Fuat Yılmazer’in kızı” iddiasını yalanladı. Çelik, haberlerde kullanılan fotoğraftaki kişinin il yöneticisi Zeynep Rabia Yılmazer Aka değil, Pendik İBB Meclis Üyesi Özge Beğenmiş Olca olduğunu belirtti. Ayrıca CHP'deki Zeynep Rabia Yılmazer Aka ile ilgili de konuşan Çelik, “Babası Ali Fuat değil, Hasan" açıklamasında bulundu.