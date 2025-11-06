  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Fidan’dan yurt dışındaki Türkler için net mesaj! Hizmette yeni dönem başlıyor! 3 milyonu aşan işlem hacmi dikkat çekti!

Bir vasiyetle başlayan gelenek: Türbe Dede Pilav Günü! İstanbul Valisi Gül ile AK Parti İl Başkanı Özdemir 15 bin kişiye kavurma pilav dağıttı

Türkiye’nin petrol devi, en büyük şirketiydi: Kötü haber geldi!

Rus istihbaratından şok eden iddia! Batı ülkelerinin korkunç gizli planı sızdı

Bu ne yaman çelişki Özgür! Kenan Evren’in YÖK’ü gitsin anayasası kalsın

Yeni Tip Çıkarma Gemisi Ç-159 Yalova kıyısında test edildi. Mavi Vatan'a yeni nefer!

Kandilli'nin erken uyarı sistemi başarılı oldu! Sındırgı depreminde İstanbul’a 37 saniye önce sinyal gönderdi

STK’lardan tam destek: Zehirli sosyal medyaya çocuk düzenlemesi

Demokratlar arasında alay konusu oldu. Trump'tan Beyaz Saray'a kağıttan tabela

Başkan Erdoğan'dan o isme sert tepki: Ayarları bozulmuş hakaret otomatı
Gündem ‘FETÖ’cü Ali Fuat Yılmazer'in kızına CHP’de koltuk’ iddiasına Çelik’ten yalanlama geldi
Gündem

‘FETÖ’cü Ali Fuat Yılmazer'in kızına CHP’de koltuk’ iddiasına Çelik’ten yalanlama geldi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
‘FETÖ’cü Ali Fuat Yılmazer'in kızına CHP’de koltuk’ iddiasına Çelik’ten yalanlama geldi

Sabah gazetesinin, “Hrant Dink cinayeti sanıklarından Ecevit Emir'in, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in daveti ile CHP'ye katılmasının ardından dikkat çeken bir isim daha CHP'ye katıldı. Hrant Dink cinayeti sanıklarından Ali Fuat Yılmazer'in kızı Zeynep Rabia Yılmazer Aka da CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.” Haberine CHP İstanbul il başkanı Özgür Çelik’ten yalanlama geldi.

Sabah gazetesi “Hrant Dink cinayeti sanıklarından Ecevit Emir'in, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in daveti ile CHP'ye katılmasının ardından dikkat çeken bir isim daha CHP'ye katıldı.” Diye verdiği haberde FETÖ iddianamelerinde adı sıklıkla geçen ve ceza alan, Hrant Dink cinayeti sanıklarından Ali Fuat Yılmazer'in kızı Zeynep Rabia Yılmazer Aka da CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildiğini iddia etmişti.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Sabah gazetesinin “FETÖ’cü Ali Fuat Yılmazer’in kızı” iddiasını yalanladı. Çelik, haberlerde kullanılan fotoğraftaki kişinin il yöneticisi Zeynep Rabia Yılmazer Aka değil, Pendik İBB Meclis Üyesi Özge Beğenmiş Olca olduğunu belirtti. Ayrıca CHP'deki Zeynep Rabia Yılmazer Aka ile ilgili de konuşan Çelik, “Babası Ali Fuat değil, Hasan" açıklamasında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23